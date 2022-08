नई दिल्ली: दिल्ली में केजरीवाल के भ्रष्टाचारी आबकारी नीति (new excise policy) के खिलाफ दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से विधानसभा तक पदयात्रा निकाली (Padyatra from DU Metro Station to Vidhan Sabha). पदयात्रा में महिला मोर्चा की अध्यक्ष के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी हाथ में बैनर तख्ती लेकर शामिल हुईं.

दिल्ली में केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचारी आबकारी नीति के खिलाफ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की पदयात्रा है. दिल्ली के सभी इलाकों में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ महिलाएं नाराज होकर प्रदर्शन कर रही हैं. दिल्ली की घरेलू महिलाओं की मांग है कि दिल्ली सरकार इस आबकारी नीति के द्वारा दिल्ली की जनता को शराबी बनाया है, उससे महिलाओं के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं.

आबकारी नीति में हुए घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

दिल्ली महिला बीजेपी मोर्चा की अध्यक्ष योगिता सिंह का कहना है कि दिल्ली सरकार के लगातार भ्रष्टाचार की नीति से दिल्ली का राजस्व घट रहा है, जिसको लेकर दिल्ली की जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. यह पदयात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से दिल्ली विधानसभा तक जाएगी. इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुई हैं, जिनके हाथों में दिल्ली के विरोध में हाथों में तख्ती बैनर हैं. जिन पर दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बर्खास्तगी को लेकर मांग की जा रही है.

बताते चलें कि बीते करीब 2 महीने से दिल्ली बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. उनके भ्रष्टाचारी नेताओं के बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक ना तो उन दोषियों पर कार्रवाई की गई है और ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से उनसे इस्तीफा लिया गया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप