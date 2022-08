नई दिल्लीः वजीराबाद के रमेश कालोनी में गुरुवार की रात कुछ बदमाश लड़कों ने जमकर उत्पात (hungama in wazirabad) मचाया था. हंगामे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने (CCTV footage of Wazirabad furore) आया है. बताया जाता है कि एक लड़के की तलाश में करीब 20 से ज्यादा लड़के पहुंचे थे. जब वह लड़का नहीं मिला तो राहगीरों के साथ मारपीट की. कथित रूप से हवाई फायरिंग भी की थी. इस दाैरान दो लोगों को चोट लगी थी. घटना की सूचना वजीराबाद थाने को दी गयी. पुलिस ने सात आरोपियों की पहचान की है.



लाेगाें से मिली जानकारी के अनुसार ये लड़के वजीराबाद थाना क्षेत्र के रमेश त्यागी कॉलोनी में दीपक (21) नामक युवक की तलाश कर रहे थे. दीपक अपने घर पर नहीं मिला. उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था. इसके बाद वापस लौट रहे लड़कों ने सरेआम फायरिंग करनी शुरू कर दी. गली में दूर तक फायरिंग करते हुए गए. रास्ते में जो भी राहगीर उन्हें मिला उनकी पिटाई कर (passersby assaulted In Ramesh Colony) दी. कई दुपहिया वाहन जो घरों के आगे खड़े थे उनमें भी तोड़फोड़ की.

दिल्ली पुलिस (delhi police) ने शुक्रवार सुबह बताया कि दिल्ली पुलिस को गुरुवार की रात 11:15 पर इस हंगामे (hungama in wazirabad) की कॉल मिली थी. पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. सात आरोपियों की पहचान कर ली गई है. फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.