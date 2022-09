नई दिल्ली: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब देशभर में हिंदू धर्म के अनुयायी रामलीला (Ramlila in Rohini) की तैयारी में जुट गए हैं. कोरोना महामारी के कारण लंबे समय के बाद भव्य रामलीला के आयोजन के लिए लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है. इसी को लेकर दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार को रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन आयोजन किया गया (Bhoomi poojan ceremony for Ramlila in Rohini). जन जागृति युवा एकता एवं समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में रोहिणी सेक्टर 21 में आयोजित इस भूमि पूजन के दौरान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हवन यज्ञ किया गया. इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी मुख्य तौर पर उपस्थित हुए.

इस मौके पर संस्था के सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि लंबे समय बाद आयोजित होने वाले इस रामलीला को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है. साथ ही कोरोना के मद्देनजर भी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है. ऐसा ही नजारा रोहिणी सेक्टर 20 में भी देखने को मिला, जहां शुभ लाभ सेवा फाउंडेशन के सानिध्य में आयोजित होने वाले पांचवें रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस मौके पर कई कलाकारों ने भजनों की अमृत वर्षा की, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए.

संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय बाद रामलीला का मंचन होने जा रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. साथ ही इस दौरान कोरोना के नियमों का भी खास ध्यान रखा जाएगा. बता दें, कोरोना महामारी के कारण बीते दो सालों से दिल्ली में रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था. ऐसे में लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है. 10 दिनों तक आयोजित होने वाले इस रामलीला का मंचन 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें श्रीराम के जीवंत गाथाओं को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया जाएगा.