रिश्ते को लेकर पूछा था सवालः उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का गौतम नवलखा से रिश्ते का खुलासा क्यों नहीं हुआ (‘Why has Delhi High Court Justice Muralidhar’s relationship with Gautam Navlakha not been disclosed?’). गुरुमूर्ति के इस ट्वीट की शिकायत वकील राजशेखर राव ने तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन को पत्र लिखकर की थी. अपने शिकायत में राजशेखर राव ने कहा था कि गुरुमूर्ति का ट्वीट सिटिंग हाईकोर्ट के जज पर जानबूझकर किया गया हमला है.