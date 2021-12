नई दिल्ली : रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा नई आबकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया (Oppose new excise policy in Rohtas Nagar) गया. इस माैके पर उन्हाेंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (pollution in Delhi) के खिलाफ लोगों में जागरूक अभियान चलाया. नई आबकारी नीति (new excise policy) के खिलाफ झिलमिल मेट्रो स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया गया. मार्केट एसोसिएशन के लोग भी हुए शामिल हुए. हाथों में हैंड बिल लेकर नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया.

शनिवार काे रोहतास नगर की जनता ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में दिल्ली सरकार की विफलता को लेकर पोल खोल अभियान किया. इसके तहत झिलमिल मेट्रो स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया. हाथों में तख्ती पोस्टर बैनर लेकर रेड लाइट पर रोहतास नगर विधान सभा के बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन (MLA opposed the new excise policy) व उनकी समस्त टीम खड़ी थी.

इस विरोध-प्रदर्शन काे मंडोली रोड मार्केट एन्ड ट्रेडर्स यूनियन अध्यक्ष बिन्नी वर्मा, ललित कुमार जादौन, रीना माहेश्वरी, अशोक महेश्वरी, रीता शर्मा एवं अन्य लोगों ने सफल बनाया. मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने बताया कि दिल्ली सरकार न तो दिल्ली में स्वच्छ वातावरण (Government failed to stop pollution) दे पाई और न ही काेई सुविधा. केजरीवाल सरकार दिल्ली के युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेल रही है. जगह-जगह ठेके खोलकर (Liquor shops are opening everywhere in Delhi) युवाओं को नशेड़ी बना रही है.





