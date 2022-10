नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर (havoc of speed in Delhi) देखने को मिला. यहां के जहांगीरपुरी थाना इलाके में मेन रोड पर सड़क हादसे में मनीष नाम के एक युवक की दर्दनाक मौत (Youth dies in road accident in Jahangirpuri Delhi) हो गई. बताया जा रहा है कि मनीष अपनी बाइक पर मौजपुर से करनाल बाईपास की तरफ जा रहा था तभी रेड लाइट पार करते ही वह एक रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने कुछ ही दूरी पर जाकर ट्रक को रोक लिया, लेकिन ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. मनीष रोहिणी इलाके में कैंसर हॉस्पिटल में सेफ की नौकरी करता है. मनीष हर रोज की तरह अपने घर से काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल जाने के रास्ते में भलस्वा रेड लाइट के पास ही यह हादसा हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दे दी है, जिसके बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. बता दें कि मनीष की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी. घर में आने वाले त्योहारों की तैयारियां चल रही थीं लेकिन उससे पहले ही हादसे में मनीष की मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार खुशियां चंद मिनटों में ही दुख में बदल गया है.

