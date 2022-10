नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में रोड रेज का सनसनीखेज मामला (sensational case of road rage in delhi) सामने आया है. दिल्ली के अलीपुर इलाके में मामूली विवाद (Minor dispute in Alipore area) को लेकर एक कार चालक ने 3 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया. हालांकि, गनीमत रही कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई. तीनों को नजदीकी हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद (Incident Record in CCTV Camera) हो गई.

बताया जा रहा है कि घटना 26 अक्टूबर की है, जब अलीपुर के आवासीय इलाके में कार सवार की एक बाइक सवार से बहस हो गई. इसके बाद दोनों में झगड़े की नौबत आ गई और बाइक सवार के पक्ष में कई और लोग मौके पर पहुंच गए और कहा-सुनी होने लगी. इसके बाद गुस्से में कार चालक ने वहां मौजूद लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और कुचलता हुआ मौके से फरार हो गया. घायलों की पहचान रोशन, मीना और युवराज के तौर पर हुई है.

रोड रेज का खौफनाक मंजर

पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और आरोपी कार चालक को गिरफतार कर लिया है. फिलहाल, मामले की जांच जारी है. आरोपी का नाम नितिन मान है. वह दिल्ली का ही रहने वाला है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कार चालक सबको कुचलते हुए फरार हो गया. पीसीआर को इस घटना के संबंध में कॉल आई थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो न ही शिकायतकर्ता और न ही कार का चालक मौके पर मौजूद था. मौके पर पता चला कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है. हॉस्पिटल में ही पुलिस ने मौके के एक चश्मदीद राजकुमार के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की गई.

