नई दिल्लीः देश आजादी का 75 वां साल (75th anniversary of independence day) देश अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav) के रूप में मना रहा है. इस मौके काे यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन दिनों यानी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने (tricolor in every house) का आह्वान किया है. देश के हर घर, दुकान और ऑफिस पर तिरंगा फहरेगा. जिसके लिए केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकारें जन प्रतिनिधि स्वयंसेवी सेवी संस्थाएं एवं आम लोग इस मुहिम में लगी हुई है.

केन्द्र सरकार ने देश भर लगभग 25 करोड़ तिरंगा मुफ्त में लोगों को वितरित करने का एलान किया है. सभी राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों मे लाखों की संख्या में तिरंगा वितरण कर रही है. इस काम में छोटे-बड़े जन प्रतिनिधि भी लगे हुए हैं. इसी क्रम में वसंतकुंज के पूर्व पार्षद मनोज महलावत (Vasantkunj former councilor Manoj Mahlawat) अपने वार्ड के सभी घराें में तिरंगा बांटने की तैयारी कर रहे हैं.

सभी घराें में झंडा पहुंचाने की तैयारी में पूर्व पार्षद

उन्हाेंने अपने ऑफिस में हजारों की संख्या में तिरंगा मंगवाया है. साथ ही तिरंगा बैलून, तिरंगा बैच, तिरंगा पट्टा एवं तिरंगा पतंग भी मंगवाया है. पतंग उड़ाने के लिए देसी मांझा मंगवाया है. मनोज महलावत ने बताया कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है. इसकी शान में कोई कमी ना हो. मनोज महलावत ने कहा कि वार्ड के अलावा भी अगर किसी को तिरंगा की जरूरत होगी तो वो ऑफिस में आकर मुफ्त में ले सकते हैं.