दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिया अपने पद से इस्तीफा

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक वीरेंद्र सचदेवा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे. वह दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष है.

सुखविंदर सुक्खू बने हिमाचल के मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल-प्रियंका

हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई.(CM of Himachal Sukhvinder singh sukhu)(Deputy CM mukesh agnihotri).

CBSE and ICSE Exam for 10th and 12th : 15 फरवरी से होंगी बोर्ड की परीक्षाएं, जनवरी में होगें प्रैक्टिकल

सीबीएसई की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी. हालांकि, 10वीं और 12वीं के लिए अभी डेटशीट जारी नहीं की गई है. प्रैक्टिकल की परीक्षाएं जनवरी महीने में ही शुरू होगी. CBSE and ICSE Exam for 10th and 12th.

गाजियाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े यूनानी चिकित्सा संस्थान का आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में रविवार को नवनिर्मित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (Unani Medical Institute) का वर्चुअल मोड में उद्घाटन करेंगे. करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से 10 एकड़ में बना यह संस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है. इसमें 5 से 7 हजार मरीजों का रोज इलाज हो सकेगा.

भारत बायोटेक का कोविड रोधी एक दवा को कोविन पोर्टल में शामिल करने का आग्रह

भारत बायोटेक ने अपनी कोविड रोधी दवा इनकोवैक को कोविन पोर्टल में शामिल करने का अनुरोध किया है जिससे इसे लेने वाले लोगों को टीकाकरण का प्रमाणपत्र मिल सके.

पीएम मोदी आज गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी का यह निरंतर प्रयास रहा है कि देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएं. इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का उद्घाटन करेंगे.

बहू का हाथ काटा, वीडियो बनाकर मां-बाप को भेजा.. गांव के तालाब में मिली लाश

Chhapra Crime News छपरा में एक नवविवाहिता की दहेज के लिए निर्मम तरीके से हत्या (Murder Of Bride For Dowry In Chhapra) करने का एक मामला सामने आया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मुकेश अग्निहोत्री बने हिमाचल के पहले डिप्टी CM, पत्रकारिता से राजनीति में आने का ऐसा रहा सफर...

हिमाचल को नए मुख्यमंत्री के साथ-साथ पहली बार उप मुख्यमंत्री भी मिल गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. (Deputy CM Mukesh Agnihotri) (CM sukhvinder singh sukhu)

FIFA world cup 2022 : सेमीफाइनल की चारों टीमों का हुआ फैसला, जानें किससे होगा किसका सामना

फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) के अंतिम-4 का फैसला हो चुका है. मौजूदा चैंपियन फ्रांस, दो बार की विजेता अर्जेंटीना के साथ-साथ क्रोएशिया और मोरक्को की टीम अंतिम-4 में पहुंच चुकी है.

दिल्ली शराब घोटाला : के. कविता से पूछताछ करने बंजारा हिल्स आवास पहुंची सीबीआई

हैदराबाद में सीबीआई आज दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में टीआरएस एमएलसी के. कविता से पूछताछ करेगी. इसलिए उनके बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है.

