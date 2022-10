दिवाली के दूसरे दिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर, रेड जोन में पहुंचा नोएडा का AQI

दिवाली के अगले दिन यानि मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर में बेहद इजाफा देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 326 है, जो की 'अत्यंत खराब' श्रेणी में है. नोएडा का AQI 320 है जो कि 'अत्यंत खराब' श्रेणी में है, जबकि गाजियाबाद का AQI 285 है जो कि 'खराब' श्रेणी में है.

सूर्यग्रहण आज, जानिए दिल्ली में प्रारंभ और समाप्त होने का समय

पंडित जयप्रकाश शास्त्री(Pandit Jayaprakash Shastri) बताते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राहु-केतु जब सूर्य का ग्रहण करने वाले होते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है. सूर्य ग्रहण की यह कथा समुद्र मंथन से निकले अमृत के वितरण से जुड़ी हुई है. यह सूर्य ग्रहण देश के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर, शाम 05:27 बजे से और समापन 25 अक्टूबर, शाम 4:18 बजे होगा. सूतक काल का प्रारंभ 25 अक्टूबर सुबह 3:17 बजे से और समापन शाम 05:42 बजे होगा.

दिल्ली कोरोना अपडेट: संक्रमण दर तीन फीसद के पार, एक मरीज की मौत

राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 53 मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है. दिल्ली में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 385 है.(At present the number of active patients in Delhi is 385.)

गाजियाबाद के पूर्व जोनल चेयरमैन पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बम्हेटा इलाके (Bamheta area of ​​Kavinagar police station area of Ghaziabad) में गाजियाबाद के पूर्व जोनल चेयरमैन का फार्म हाउस है. उनका आरोप है कि वह अपने फार्म हाउस में टहल रहे थे. उसी दौरान वह टॉयलेट की तरफ गए जहां पर दो लड़के छुपे हुए बैठे थे. उनको देखते ही लड़कों ने उन पर गोली चला दी.

दिल्ली के रोहिणी में रेस्टोरेंट और खाली फ्लैट में लगी भीषण आग

दिल्ली के रोहिणी के अलग अलग इलाकों में आग की घटनाएं सामने आईं है. यहां के प्रशांत विहार में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से खलबली मच गई, इसके अलावा सेक्टर 13 में एक खाली फ्लैट में आग लग गई. (Massive fire broke out in Rohini Delhi)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक, PM मोदी ने दी बधाई

भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री (Rishi Sunak new UK Prime Minister) होंगे. पूर्व वित्त मंत्री सुनक को आधिकारिक रूप से कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है. 42 वर्षीय सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेंगे.

दिवाली पर दुल्हन की तरह सजी दिल्ली, प्रतिबंध के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी

दिवाली के मौके पर दिल्ली दुल्हन की तरह सजी नजर आई. लोगों ने पारंपरिक दियों से भी अपने घरों को जगमगाया. इस बीच राजधानी में पटाखे के प्रतिबंध होने के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई. दिल्ली पुलिस पटाखे जलाने से रोकने में नाकामयाब रही है.

दिल्ली के गांधी नगर में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक

दिल्ली के गांधी नगर में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया है.

कर्नाटक: कंचुगल बंदेमठ के बसवलिंग स्वामी जी ने फांसी लगा की आत्महत्या

कर्नाटक (Karnataka) के रामनगर में स्थित कंचुगल बंदेमठ (Kanchugal Bandemath) में बसवलिंग स्वामी जी (Basavalinga Swamiji) ने आत्महत्या कर ली. हालांकि उनकी आत्महत्या के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

IND vs PAK: पाक के खिलाफ जीत के बाद पांड्या ने लिया कोहली का इंटरव्यू, देखें Video

टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से हरा दिया. (T20 World Cup IND vs PAK Cup)