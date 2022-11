नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में आत्मनिर्भर भारत के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका (Role of Women in Science & Technology for Sustainable Development of Atmanirbhar Bharat) पर केंद्रित विज्ञान प्रोद्यौगिकी शोध उद्यमिता संवर्धन (Science Technology Research Entrepreneurship Enhancement) यानी STREE 2020 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. यह तीन दिवसीय सम्मेलन 26 नवंबर तक चलेगा.यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित है. यहां बताते चले कि STREE 2020 सम्मेलन का आयोजन जेएनयू और संस्था "शक्ति" की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है. इसका उद्घाटन कुलपति संतश्री पंडित के नेतृत्व में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह शुक्रवार को करेंगे. शनिवार को कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे.

सम्मेलन का यह है उद्देश्य : जेएनयू में तीन दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम युवा शोधकर्ताओं और महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है. इस सम्मेलन का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना है. विश्वविद्यालय के अनुसार, "सतत विकास प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक नवाचारों के प्रसार को महिलाओं तक पहुंचाना है. सम्मेलन की आयोजक प्रो. रंजना आर्य ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विचारों के आदान-प्रदान, तकनीकी उपलब्धियों की प्रस्तुति और उद्यमशीलता के माध्यम से विज्ञान और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना है.

महिला प्रतिभागियों को देगा अवसर : संस्था शक्ति की राष्ट्रीय महासचिव डॉ. लीना बावडेकर ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज के विकास के लिए काम करना है, विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह सम्मेलन एक मंच प्रदान करता है. इस सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, जेएनयू की ओर से कहा गया कि "ओपन फोरम सत्र युवा शोधकर्ताओं और महिला प्रतिभागियों को कई सफल शिक्षाविदों और उद्यमियों के साथ संपर्क करने और बातचीत करने का अवसर देगा.



