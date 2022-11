नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज आत्महत्या मामले में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संदीप भारद्वाज की सुसाइड को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा यह बेहद दुखद है, यह आत्महत्या नहीं हत्या है. (Manoj Tiwari blames AAP for the suicide of Sandeep Bhardwaj )

मनोज तिवारी ने कहा कि किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. ऐसे में किसी और की मौत न हो जाए इसकी चिंता करना बहुत जरूरी है. मैं मानता हूं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है. संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टिकट के दावेदार थे, जिस प्रकार के प्रमाण, साक्ष्य आ रहे हैं. ये आत्महत्या नहीं लगती है.

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि संदीप भारद्वाज को 'आप' से टिकट मिलने का भरोसा मिला था और वह आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे. आप ने संदीप भारद्वाज की जगह अंजली राय के बेटे को ज्यादा पैसो में टिकट बेच दिया. ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज काफी आहत थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली. सुसाइड के लिए मजबूर करना भी हत्या के समान होता है. ये पाप आप के शीर्ष नेतृत्व ने किया है. थोड़े समय पहले भी घटना आई, जिसमें टिकट बिक्री के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक को उनके कार्यकर्ता ही दौड़ा-दौड़ाकर पीटते नजर आए और अब मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं. बीजेपी चुप नहीं बैठेगी. ऐसे परिस्थितियों में आप के शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल और सिसोदिया की मानवता मर गई है. वो रटा रटाया स्क्रिप्ट हर बार की तरह लेकर बैठ जाते हैं. दिल्ली की मीडिया को रटा रटाया स्क्रिप्ट बोलते हैं. बीजेपी इस केस में उच्चस्तरीय जांच की मांग करती है. इसकी न्यायिक जांच हो.

मनोज तिवारी ने संदीप भारद्वाज के सुसाइड को बताया मर्डर

मुझे अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता

मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने कल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता की है. मैं तो चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें. उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके विधायक पिट रहे हैं, उनका कार्यकर्ता मौत के मुंह में चला गया. मनीष सिसोदिया अलग-अलग तारीख में हत्या की बात करते हैं. केवल साल बदलता है, आरोप वही है. केजरीवाल मनीष सिसोदिया को जेल भजने की बात करते हैं, सिसोदिया हत्या की बात करते हैं. दोनों में क्या चल रहा है? इन लोगों को सड़क पर सुरक्षा देना जरूरी है.

