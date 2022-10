नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर (Pollution Level in Delhi) खराब स्थिति में है. दीपावली तक प्रदूषण (Pollution on Diwali In delhi) का स्तर और खराब होने वाला है. इस स्थिति पर दिल्ली सरकार ने अपनी कमर कस ली है और प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है. यहीं वजह है कि बीते माह जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान लागू किया. वहीं पंजाब में पराली जलाने को लेकर हो रही राजनीति पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (environment minister gopal rai) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.



पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण (Pollution in Delhi) होता है वह खासतौर पर दिवाली के बाद अधिक होता है. पराली को इसका मुख्य कारण माना जाता है. लेकिन पराली पंजाब में जले, या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में. जहां भी पराली जलाई जाती है उसका धुआं अगर हवा का रुख बदलता है तो उसका असर दिल्ली पर पड़ता है. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है.

उन्होंने कहा कि पराली के मुद्दे पर हमारी पंजाब सरकार के कृषि मंत्री से बात हुई है. उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गत वर्षों की तुलना में इस साल पराली नहीं जलाई जाए. कम जलाई जाए.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 6 अक्टूबर को एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की. यह अभियान 6 नवंबर तक चलेगा. इसके तहत कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 एंटी डस्ट नियमों को लागू करना जरूरी है. अभियान के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें डीपीसीसी की 33 टीम है. निर्माण स्थल पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा. मालूम हो कि इस कड़ी में पहले ही ग्रीन वॉर रूम शुरू कर दिया गया है.

राय ने कहा कि एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मई से ही तैयार है. रामलीला मैदान में भाजपा की पंच परमेश्वर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, लेकिन 15 साल में भाजपा ने जनता के हित में कौन से कार्य किए वह एक भी कार्य नहीं बता पाए. दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और इस बार एमसीडी से इनकी विदाई तय है. आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है.



जन जागरूकता अभियान

गोपाल राय ने कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर और इसे रोकने के लिए 21 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. जिसमें 51 हजार दिया जलाया जाएगा. यहां से लोगों को संदेश दिया जाएगा कि वह दीपवाली पर दिया जलाए, पटाखों से दूरी बनाएं. दिल्ली के लोग प्रदूषण को कम करने में दिल्ली सरकार का सहयोग करें.

