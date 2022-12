नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते 3 महीने से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं. इसके चलते हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं. आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत हो जाने के बाद डेंगू के मामले आने बेहद कम हो जाते हैं या खत्म हो जाता है, लेकिन बीते साल की तरह इस साल भी सर्दियों की शुरुआत हो जाने के बावजूद डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं. एमसीडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में डेंगू से अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 4361 केस सामने आ चुके हैं. बीते 3 महीनों से लगातार हर हफ्ते दिल्ली में 250 मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हालात चिंताजनक बने हुए हैं.

दिल्ली एमसीडी के द्वारा जारी की गई ताजा जानकारी के अनुसार डेंगू से दो और लोगों की मौत (Two people Death of dengue in Delhi) हो चुकी है. इसमें पहला मामला मानसरोवर गार्डन का है जहां 22 साल के युवक की मौत डेंगू संक्रमित होने के चलते 24 अक्टूबर 2022 को हो गई. युवक को इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दूसरा मामला पंजाबी बाग़ महाराजा अग्रसेन अस्पताल का सामने आया है, जहां 21 साल की युवती जो सीतापुरी की रहने वाली है उसे डेंगू से संक्रमित होने के बाद एडमिट कराया गया था. लेकिन इलाज के दौरान ही 2 नवंबर 2022 को उसकी मौत हो गई. इस तरह से अब डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 (total death of Dengue 7 in Delhi) हो गई है.

दिल्ली एमसीडी द्वारा जारी की गई 23 दिसंबर 2022 तक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर इस साल अब तक डेंगू के कुल 4361 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं दूसरे राज्यों से डेंगू का इलाज कराने आए मरीजों की संख्या भी 2949 हो गई है. बीते एक हफ्ते में दिल्ली के अंदर 247 डेंगू के नए मामले सामने आए हैं. वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों की संख्या भी 250 हो गई हैं.

वहीं एमसीडी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इस साल अब तक मलेरिया के कुल 258 मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा 160 मरीज बाहरी राज्य से दिल्ली में मलेरिया का इलाज करवाने आए हैं. हालांकि राहत की बात ये है कि चिकनगुनिया को लेकर मामले कंट्रोल में हैं और इस साल अब तक महज 47 मामले ही सामने आए हैं.

