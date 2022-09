नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) से स्नाकोत्तर (Post Graduate) करने की चाह रखने वाले छात्र अलर्ट हो जाए. दाखिला कब से होगा, परीक्षा की तिथि कब घोषित होगी. बीते कुछ महीनों से छात्रों के मन में तरह-तरह के सवाल चल रहा है. अब छात्रों को उनके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है.

दरअसल, डीयू प्रशासन इस सप्ताह के भीतर पीजी दाखिला का शेड्यूल आधिकारिक रूप से जारी कर सकता है (PG admission Schedule may be released this week) और माना जा रहा है की अक्टूबर माह के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक प्रवेश परीक्षा भी आयोजित (Entrance exam may be held in October in DU) कराई जाए. डीयू की और जारी होने वाले पीजी दाखिला के शेड्यूल में दाखिला प्रक्रिया कैसी होगी, दाखिला पोर्टल कब शुरू होगा, इसके संंबंध में सभी जानकारियां साझा की जाएगी.

यूजी की तरह पीजी पाठ्यक्रमों में होंगे दाखिले: DU दाखिला से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, यूजी पाठ्यक्रमों के दाखिले की तरह ही पीजी पाठ्यक्रमों के दाखिले में भी ऑनलाइन डीयू दाखिले पोर्टल पर होंगे. दाखिले के लिए छात्रों को पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना होगा. दो से तीन में आधिकारिक रूप से दाखिला प्रक्रिया का शेेड्यूल जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है.

70 से अधिक पाठ्यक्रम, सीट करीब 20 हजार: DU में पीजी स्तर के 70 से अधिक पाठ्यक्रम की करीब 20 हजार सीटें हैं. गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी डीयू पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (Delhi University Entrance Test) के माध्यम से करेगा. एनटीए की ओर से आयोजित किया गया था. डीयू में अब तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 50 फीसदी सीटों पर प्रवेश परीक्षा के जरिए, जबकि अन्य 50 फीसदी सीटों पर डीयू से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर दाखिला मिलता है. दाखिले के लिए छात्रों को पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना होगा. दाखिले की स्वीकृति हो जाने के बाद छात्रों को डीयू दाखिला पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी.

अक्टूबर में परीक्षा: डीयू में स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा अक्टूबर के दूसरे से तीसरे सप्ताह में हो सकती है. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (डीयूईटी) पीजी 2022 का एग्जाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Examination Agency) कंप्यूटर आधारित मोड में लेगी. इस परीक्षा के जरिए डीयू के विभिन्न कॉलेजों में पीजी कार्यक्रमों में दाखिले होंगे.

