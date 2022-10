नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) के बीच तकरार जारी है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एलजी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार की फाइल रोक दी है. इसकी वजह से 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान (Red Light on Gaddi off Campaign in Delhi) शुरू नहीं हो पाएगा. बीते दिनों दिल्ली सरकार द्वारा योगशाला कार्यक्रम को बंद करने को लेकर मुद्दा चर्चा में था.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने कहा कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले रेड लाइट गाड़ी ऑफ अभियान को फिलहाल टाल दिया गया है. अभियान को शुरू करने के लिए 21 अक्टूबर को सीएम केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को फाइल भेजी थी, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. इसकी वजह से फिलहाल हमें यह अभियान टालना पड़ा है.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि एलजी से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की गई है. उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वैसे तो एलजी दिन में कई चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखते हैं, लेकिन जो अभियान दिल्ली के लोगों के हित में है, उसकी फाइल को दबाकर बैठे हैं.

उन्होंने कहा कि रेड लाइट गाड़ी ऑफ अभियान के तहत ढाई हजार सिविल डिफेंस वॉलिंटियर ड्यूटी पर उनकी तैनाती से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. हमें खेद है कि हमारी पूरी तैयारी होने के बावजूद एलजी ने इस अभियान पर रोक लगा दी है.

राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के तहत मुख्यमंत्री ने विंटर एक्शन प्लान जारी किया था. लगातार दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के हित में कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरह से रेड लाइट गाड़ी ऑफ अभियान को रोका गया है. यह दिखाया है कि भाजपा दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं बल्कि बढ़ाना चाहती है.

