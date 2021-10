नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए सोमवार से 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' अभियान (Red Light on Car Off campaign) की शुरुआत की है. इसको लेकर विपक्ष केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है. बीजेपी ने इस अभियान को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का जरिया बताया है.

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janta Party) के प्रवक्ता हरीश खुराना ने एक RTI को सार्वजनिक कर कहा कि बीते साल इसी अभियान पर पांच करोड़ 97 लाख रुपये खर्च हुए हैं. सिविल डिफेंस के कुल 4,614 वॉलंटियर जो कथित तौर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो इस दौरान तैनात किए गए थे. वहीं 15 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च हुए थे.

हरीश खुराना (Harish Khurana) ने कहा कि पिछली बार रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैम्पेन में पांच करोड़ 97 लाख रुपये सिविल डिफेंस वॉलंटियर और 15 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए थे @ArvindKejriwal सरकार ने. मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या इन पैसों से हर मेन चोराहे पर स्मॉग टावर नहीं लग सकते थे.

हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली में सरकार लोगों को बेवकूफ बनाती है और लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल होता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी रेड लाइट पर ऑफ करते हैं.

दिल्ली में सोमवार से ही 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' अभियान (Red Light on Car Off campaign) की शुरुआत हुई है. इसके तहत लोगों से अपील की जा रही है कि जब वो रेड लाइट पर खड़े होते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दें ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके. भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इस अभियान में करोड़ों रुपया खर्च तो किया जाता है, लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को फाायदा पहुंचाने के लिए.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Delhi Environment Minister Gopal Rai) ने बताया था कि इस अभियान में सिविल डिफेंस के 2500 वॉलंटियर्स दिल्ली के कुल 100 चौराहों पर डटे हुए हैं. प्ले कार्ड के माध्यम से आईटीओ और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लोगों को जागरूक करते नजर आए. इसके अलावा 10 बड़े-बड़े चौराहे पर 20-20 वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे, तो वहीं बचे 90 चौराहों पर 10-10 वालेंटियर्स तैनात होंगे.

यह लोग सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक दो शिफ्ट में काम करेंगे और लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करेंगे. उन्होंने कहा कि यहां मुख्यमंत्री की अपील को पर्चे के माध्यम से लोगों के बीच दिया जाएगा. वॉलंटियर्स प्ले कार्ड लेकर भी खड़े होंगे. इसके साथ ही अन्य लोगों, जिनमें RWA, क्लब और संगठन हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है.