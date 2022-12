नई दिल्ली: सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा (CBSE 10th and 12th Board Exam) अगले साल फरवरी और मार्च के बीच होगी. अभी राजधानी में दसवीं और बारहवीं की प्री-बोर्ड की परीक्षा चल रही हैं, जो 28 दिसंबर तक चलेगी. हालांकि इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर छात्रों और अभिभावकों को सावधान किया है. (CBSE issues notice to beware of fake website)

सीबीएसई ने कहा है कि ऐसा देखने में मिल रहा है कि कुछ अनैतिक तत्वों ने सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov से मिलती-जुलती वेबसाइट बना ली है, जो पूर्ण रूप से फर्जी वेबसाइट है. इस वेबसाइट पर छात्रों को गुमराह और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए शुल्क जमा करने के लिए कहा जा रहा है. जबकि, सीबीएसई का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.

सीबीएसई ने जारी किया नोटिस

फर्जी वेबसाइट से रहे सावधानः सोशल मीडिया पर परीक्षा पर फर्जी डेटशीट तो पहले ही वायरल हो चुकी है. अब एक ऐसी फर्जी वेबसाइट का मामला सामने आया है, जो सीबीएसई बोर्ड के उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर शुल्क जमा करने के लिए कह रही है. केंद्र के प्रेस इंफ्रोर्मेशन ब्यूरो ने इस वेबसाइट को लेकर फ्रॉड अलर्ट जारी किया है. इसके बाद सीबीएसई ने आनन फानन में नोटिस जारी किया. साथ की फर्जी वेबसाइट की फोटो ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर की. सीबीएसई ने कहा कि cbsegovt.com एक फर्जी वेबसाइट है, इसका सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से कोई संबंध नहीं है.

सीबीएसई के नोटिस को समझिएः सीबीएसई ने गुरुवार को जारी नोटिस में कहा है कि बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ अनैतिक तत्वों ने सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov से मिलती-जुलती वेबसाइट बना ली है. यह फर्जी वेबसाइट https://cbsegovt.com/ के साथ बनाई गई है और सीबीएसई कक्षा दसवीं और बारहवीं 2023 परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र बनाने और डाउनलोड करने के लिए पैसे जमा करने के लिए संदेश भेजकर छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों को खुलेआम धोखा देने का काम किया जा रहा है.

सीबीएसई ने इस फर्जी वेबसाइट से अत्यधिक सावधान रहने और ऐसे किसी भी नकली संदेशों और वेबसाइटों का जवाब नहीं देने के लिए सावधान किया है. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए बोर्ड किसी भी छात्र या माता-पिता से सीधे कोई शुल्क नहीं लेता है. किसी भी जानकारी और अपडेट के लिए छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर ही जा सकते हैं.