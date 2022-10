नई दिल्ली: साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली (Diwali 2022) के आने में भले ही अभी कुछ दिन का समय बचा हो, लेकिन राजधानी दिल्ली की भागीरथ पैलेस मार्केट (Bhagirath Palace of Delhi) में रोशनी के त्योहार को लेकर सभी तैयारियां पूरी (shops of Bhagirath Palace were decorated) हो चुकी हैं. घरों की सजावट को लेकर बाजार में इस बार अनेक प्रकार के आइटम्स ना सिर्फ उपलब्ध हैं बल्कि यह सभी आइटम्स लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं. इस बार बाजार में स्वदेशी आइटम्स के साथ चाइनीस आइटम की पूरी तरीके से भरमार है.

इस साल बड़ी संख्या में स्वदेशी कंपनियों के द्वारा सजावटी और फैंसी आइटम्स बाजार में उतारे गए हैं. जो चाइनीस आइटम को पूरी तरह से ना सिर्फ टक्कर दे रहे हैं बल्कि बाजी मारते हुए भी नजर आ रहे हैं. साथ ही स्वदेशी आइटम ग्राहकों की भी अब पहली पसंद बन रही है. वहीं इस बार बाजार में आए इलेक्ट्रॉनिक पटाखे ग्राहकों के बीच में आकर्षण का बेहद खास केंद्र बन रहे हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण का स्तर के चलते पटाखों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है. लेकिन बिजली के पटाखों से न तो किसी प्रकार का प्रदूषण होता है और न ही कोई हानि. वहीं बिजली से चलने वाले पटाखे ओरिजिनल पटाखों की तरह ही आवाज करते हैं. बिजली से चलने वाले इन पटाखों की होलसेल कीमत 1200 से शुरू होकर ₹2000 तक है. वहीं रिटेल बाजार में इन्हें ₹1500 से लेकर ₹3000 तक बेचा जा रहा है.

लाइट्स की चमक ने लौटाई रौनक

ये भी पढ़ें: नाली के गंदे पानी में दुकान लगाने को मजबूर हैं रेहड़ी पटरी वाले

भागीरथ पैलेस मार्केट दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक है यह बाजार इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए मशहूर है. लोग यहां दूर-दूर से इलेक्ट्रिक आइटम खरीदने आते हैं. विशेष तौर पर दिवाली के त्योहार के अवसर पर इस मार्केट में भिन्न-भिन्न प्रकार की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपका मन मोह लेंगी और आपको इस तरह की लाइटें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी. ईटीवी भारत की टीम जब भागीरथ पैलेस मार्केट पहुंची तो पाया कि पूरा बाजार दिवाली को लेकर पूरी तरह से सज चुकी है और रंग बिरंगी रोशनी से सरोबोर है.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान भागीरथ पैलेस के व्यापारियों ने कहा कि दीवाली के मद्देनजर इस साल काफी बड़ी संख्या में अलग-अलग प्रकार के फैंसी और अन्य आइटम्स बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं. इसके साथ ही बिजली के कई आइटम्स बाजार में आए हैं, जो पिछले सालों की तुलना में कई गुना अधिक है. पिछले साल के मुकाबले इस साल भारतीय कंपनियों ने भी जोर शोर से बाजार में अलग-अलग प्राइस रेंज में अपनी आइटम्स को उतारा है. इन सभी आइटम और फैंसी चीजों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. स्वदेशी कंपनी द्वारा जो आइटम और फैंसी चीजें मार्केट में इस बार दिवाली को लेकर उतारी गई है. उनकी कीमत ₹100 से शुरू होकर ₹550 तक है. अलग-अलग प्रकार की 100 से लेकर 125 वैरायटी बाजार में मौजूद है, जिनमें प्रमुख तौर पर छोटे-बड़े झूमर, फैंसी लाइट, पूजा लाइट, हैंगिंग लाइट, फैंसी लैंप शेड आदि शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में दीवाली के पहले आखिरी मंगल बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

भागीरथ पैलस बाजार के प्रेसिडेंट अजय शर्मा की मानें तो भारतीय कंपनियों ने इस साल चाइनीस कंपनियों को पूरी तरह से टक्कर दी है. चाहे वह क्वालिटी की बात हो या फिर फिननिशिंग की. हर चीज में भारतीय कंपनियां आगे हैं. अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले एक-दो साल में चाइनीस कंपनी पूरे तरीके से भारतीय बाजारों से गायब हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से जो व्यापार ठप था इस बार लोगों की भीड़ देखकर लग रहा है कि व्यापारियों की आर्थिक बदहाली से निकलने में मदद करेगी. मार्केट एसोसिएशन की मानें तो रोजाना करीब 40 से 50 हजार लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो एक बेहद ही अच्छा संकेत है.

तो दिवाली के लिए भगीरथ पैलेस का बाजार पूरी तरह सजधज कर तैयार है. आप भी जाइए और दिवाली की ढ़ेर सारी खरीदारी कीजिए.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप