नई दिल्ली : शाहदरा जिला की गीता कॉलोनी इलाके में 26 साल के युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी (Youth Commits Suicide In Geeta Colony) कर ली. सूचना के बाद मौके पर गीता कॉलोनी पुलिस पहुंची. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है. मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद (Police did not find any suicide note) नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यह साफ नहीं हो पाया है कि युवक ने जान क्यों दी.

मृतक युवक की पहचान 26 वर्षीय राजकुमार के तौर पर हुई है. राजकुमार डीजे बजाने का काम करता था. वह परिवार के साथ गीता कॉलोनी के रानी गार्डन में रहता था. उसके परिवार में मां, दो भाई और अन्य सदस्य हैं. उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी. मृतक के परिजनों ने बताया कि बुधवार देर शाम राजकुमार अपने कमरे में था उसे चाय देने के लिए जब कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो उसने गेट नहीं खोला. काफी आवाज देने पर भी जब राजकुमार ने गेट नहीं खोला तो पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को काटकर अंदर गया.

कमरे में राजकुमार बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा था. पास में ही एक देसी पिस्टल पड़ा था. मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

पुलिस का कहना है कि गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. मृतक का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे पता चल सके कि मृतक ने आत्महत्या क्यों की. मामले की जांच की जा रही है. परिजनों और उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है. ताकि पता चल सके कि राजकुमार ने सुसाइड क्यों किया. वहीं, परिवार के बड़े लड़के के आत्महत्या कर लेने से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर राजकुमार ने क्यों मौत को गले लगा लिया.

