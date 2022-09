नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर 96 में कथित तौर पर दो बहनों ने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी (Two sisters jumped from 11th floor of building in Noida). जिससे एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी को गंभीर हालत में दिल्ली (One died, the other is undergoing treatment in Delhi) के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है उनकी मां दोनों बेटियों की शादी करना चाहती थी, इससे नाराज होकर उन्होंने बिल्डिंग से छलांग लगा दी. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया है. दूसरी लड़की के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मां बेटी की कराना चाह रही थी शादी: नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सदरपुर कॉलोनी में किराये के मकान में सुधा नाम की महिला अपनी दो बेटियों के साथ रह रही है. इसमें निक्की 19 वर्ष की और पल्लवी17 वर्षीय है. पल्लवी नौवीं क्लास में दिल्ली मे पढ़ती है और निक्की स्कूल नहीं जाती थी. मां डिक्शन कंपनी में काम करती है और पिता का देहांत हो चुका है. मां ने दोनों बेटियों से शादी तय किए जाने की बात कही थी, जिससे नाराज होकर दोनों बहनें घर से निकल गईं और थाना क्षेत्र के सेक्टर 96 स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की 11वीं मंजिल से दोनों बहनों ने छलांग लगा दिया. 11वीं मंजिल से गिरने की वजह से 19 वर्षीय निक्की की मौके पर मौत हो गई. पल्लवी को घायल अवस्था में नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया है.

एडीसीपी नोएडा का है ये कहना : दो बहनों के 11वीं मंजिल से कूदने और एक की मौत दूसरे के घायल होने के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि घायल लड़की अभी स्पष्ट रूप से किस भी तरह का बयान नहीं दे पा रही है. शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि उसने दीदी को बचाने का प्रयास किया पर दीदी को वह बचा नहीं पाई, फिलहाल घायल लड़की का दिल्ली में इलाज चल रहा है. उसके स्वस्थ होने और बयान लिये जाने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

