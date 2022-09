गौतमबुद्ध नगर (नोएडा): गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी के पुलिस कमिश्नर ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलवाया. कमिश्नरी के 14 थानों की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 दर्जन से अधिक लोगों को शराब और गांजे की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार (Two dozen smugglers arrested in Noida) किया. जिनके पास से 36 किलो से अधिक गांजा और 1000 से अधिक शराब के पव्वे पकड़े गए हैं. इस अभियान को और अधिक कारगर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया (Helpline number issued in Noida to prevent drug) है. इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति नशे की चीज बिकने के संबंध में जानकारी दे सकता है. सूचना देने वालों का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा.

14 थानों से 24 तस्कर हुए गिरफ्तार : नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 1 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 90 पव्वे हरियाणा मार्का शराब बरामद हुई. थाना सेक्टर 39 की पुलिस ने सेक्टर 41से शराब तस्कर अंकित उर्फ चोचू ( 20 वर्ष) को गिरफ्तार किया. थाना बिसरख पुलिस ने खजूर कट के पास से अभियुक्त विपुल उर्फ राहुल (30 वर्ष) को 1.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया. इस संबंध में थाने पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तरह मामला पंजीकृत किया गया है. थाना बिसरख पुलिस ने रोजा याकूबपुर से राकेश (25 वर्ष) को 2.4 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया. बिसरख पुलिस ने एक मूर्ति से विरेन्द्र को 1.3 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया.

जेवर थाना पुलिस ने प्रमोद को झाझर रोड से जट्टारी रोड कस्बा जहांगीरपुर से गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में रखे हरियाणा मार्का 96 पव्वे नाईट ब्लू मेट्रो अंग्रेजी शराब बरामद हुई है. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है. थाना दादरी पुलिस ने मनोज ( 37 वर्ष) को दतावली के अंसल फ्लैट से 92 पव्वे अरूणाचल प्रदेश मार्का अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया. थाना फेस 1 पुलिस ने डी 84 सेक्टर 2 नोएडा के सामने से गांजे की तस्करी करने वाले गांजा तस्कर अभियुक्त रवि को 1.1 किलो ग्राम अवैध गांजे के साथ मौके से गिरफ्तार किया है. कासना थाना पुलिस ने आबकारी टीम के संयुक्त प्रयास से सिरसा कट के पास से रेनू (26 वर्ष) को हरियाणा मार्का 120 अद्धे मसालेदार देशी शराब, अरुणाचल प्रदेश मार्का 200 पव्वे क्रेजी रोमियो अंग्रेजी शराब, हरियाणा मार्का 120 पव्वे 20-20 अंग्रेजी शराब, कुल 320 पव्वे व 120 अद्धे शराब कुल 102.6 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है.

अभियुक्त रेनू शातिर किस्म का शराब तस्कर है जो पहले भी जेल जा चुका है. थाना बीटा-2 पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में अलग- अलग स्थानों पर शराब के ठेके बंद होने के बाद चोरी-छुपे अवैध शराब बेचने वाले 6 अभियुक्तों अवनीश उर्फ अपनेश, जीवा दास, प्रेमनारायण, जितेन्द्र कुमार, गोपाल और आकाश को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान 6 अभियुक्तों को 284 पव्वे/टैट्रापाउच के साथ गिरफ्तार किया है . थाना सेक्टर 142 पुलिस ने शमशान घाट शहदरा गांव से राजीव रहमान ( 32 वर्ष) के कब्जे से 1.15 किलोग्राम गांजा बरामद किया. थाना फेस 2 पुलिस टीम ने नोएडा से एक शातिर गांजा तस्कर अमरदीप को मदरसन कम्पनी सेक्टर 84 के पास याकूबपुर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से 1.1 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है.

थाना फेस 2 पुलिस ने एक शातिर गांजा तस्कर संजय (25 वर्ष) को ककराला पुस्ता से 2.2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है. संजय एनसीआर क्षेत्र में गांजा की तस्करी करता है. थाना फेस 1 पुलिस ने कम्पनी सी 12 सेक्टर 4 के सामने नोएडा से गांजे की तस्करी करने वाले गांजा तस्कर रामसुन्दर राम को 1.1किलो गांजे के साथ मौके से गिरफ्तार किया है. थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस ने मुकेश कुमार को सेक्टर 34 नोएडा से गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 34 पव्वे ट्वीन टावर मसालेदार देशी शराब की बरामदगी हुई है. थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस ने राजा ठाकुर उर्फ कालिया को सीएनजी पम्प सेक्टर- 53 नोएडा के पास बने शौचालय के पास से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है.

थाना रबूपुरा पुलिस ने कैंची की पुलिया से नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले साहिद (38 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से यूपी मार्का 86 पव्वे देशी शराब मिली जो करीब 18 लीटर है . थाना सेक्टर 49 पुलिस सेक्टर 51 के पास से 1 अभियुक्त विक्रम कश्यप (37 वर्ष) को 3.2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया. थाना सेक्टर 49 पुलिस ने ग्राम बरौला के पास से अजीत झा (33 वर्ष) को 3 किलो 150 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया. थाना सेक्टर 63 पुलिस ने अल्ट्राटेक के पास से राहुल को 21 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया. जिसके बारे में थाने में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस कमिश्नर कहते हैं : गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का कहना है कि अपर पुलिस उपायुक्त अपराध के नेतृत्व में कमिश्नरेट में ड्रग्स के विरूद्ध अभियान “Say Yes to Life, No to Drugs“ की शुरुआत की जा रही है.“Say Yes to Life, No to Drugs“ पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में जुड़ने के लिए गौतमबुद्धनगर के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि शहर को ड्रग्स फ्री बनाना पुलिस और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. आइए हम सभी मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं और अपने शहर को ड्रग्स फ्री बनाएं.

उन्होंने कहा कि यदि आपके क्षेत्र में आसपास कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ जैसे ड्रग्स, गांजा, शराब अवैध रूप से बेच रहा है या तस्करी कर रहा है तो आप उसकी जानकारी गौतमबुद्धनगर पुलिस के फोन नंबर- 8851065641 पर व्हाट्सएप/कॉल के माध्यम से हमारे साथ साझा करें. आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. किसी भी प्रकार से आपकी पहचान को उजागर नहीं किया जायेगा और अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा.

