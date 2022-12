कार्यक्रम से पहले ही गुस्से में निकले बीजेपी सांसद

नई दिल्ली/गाजियाबादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम से BJP के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल गुस्से में वापस लौट गए. आरोप है कि उन्हें मंच पर कुर्सी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसके चलते उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और कार्यक्रम बीच में ही छोड़ कर वापस चले गए. जिस समय यह सब कुछ हुआ, उस समय बताया जा रहा है कि जनरल वीके सिंह भी कार्यक्रम में पहुंच चुके थे, जो गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्री हैं. राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रहे हैं कि 'मरे ... मैं कल आयुष मंत्री को लिखूंगा'. (BJP MPs got angry even before PM virtual program)

गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में रविवार को नवनिर्मित यूनानी चिकित्सा संस्थान के उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल रूप से शिरकत करने वाले थे. इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत कई गणमान्य अतिथियों को बुलाया गया था, जिसमें गाजियाबाद से बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी शामिल हुए थे.

कार्यक्रम में अग्रवाल पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि मंच पर कुर्सी उपलब्ध नहीं कराई गई. इसी वजह से वह गुस्से में आ गए और कार्यक्रम को बीच में छोड़कर वापस रवाना हो गए. जिस दौरान वह वापस जा रहे थे उस दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वह कह रहे हैं कि 'मरे ... मैं आयुष मंत्री को इस बारे में लिखूंगा'. इसके बाद वह गुस्से में गाड़ी में बैठे और निकल गए.

ये भी पढ़ेंः सुखविंदर सुक्खू बने हिमाचल के मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण में शामिल हुए राहुल-प्रियंका

राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से इस मामले में पूछा गया कि आखिर मामला क्या है? उनसे यह भी पूछा गया कि आपको कुर्सी उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोले. बस उन्होंने इतना ही बोला कि जो इस कार्यक्रम के डायरेक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी थी. बार बार पूछने पर भी इसके आगे भी कुछ नहीं बोले. अपनी गाड़ी में बैठकर वह कार्यक्रम बीच में ही छोड़ कर वापस चले गए. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जो संबोधन किया उसके दौरान भी वह मंच पर कहीं नजर नहीं आए.