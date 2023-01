गाजियाबाद में कार पर स्टंट करने का वायरल वीडियो

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कार से स्टंट किया करते (Three arrested for stunting on car in Ghaziabad) थे. इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है. पुलिस को लगातार इनकी शिकायतें मिल रही थी. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मामले में दो आरोपियों की तलाश अब भी जारी है. आरोपियों के नाम उबेर, मोहम्मद, समीर और इरफान हैं जो दिल्ली से गाजियाबाद आकर गाड़ी पर स्टंट किया करते थे.

मामला इंदिरापुरम इलाके का है, जहां से 8 जनवरी तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें कुछ लड़के एक गाड़ी की छत पर खड़े होकर स्टंट कर रहे थे. इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. इसी कड़ी में पुलिस को सफेद रंग की कार का पता चला. पुलिस तलाश करते हुए उस गाड़ी तक पहुंची और मंगलवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही गाड़ी को भी सीज कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही थी.

पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि वह पूर्वी दिल्ली के हिस्सों के रहने वाले हैं और दिल्ली से गाजियाबाद के बीच में कई बार गाड़ी पर स्टंट कर चुके हैं. इस तरह के स्टंट से न सिर्फ हादसे का खतरा बना रहता है, बल्कि लोगों की जान भी जोखिम में रहती है. पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि अगर कोई भी इस तरह से ट्रैफिक नियम हाथ में लेगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इंदिरापुरम एक पॉश इलाका है, जिसके आसपास इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहती है. वहीं एलिवेटेड रोड पर स्टंट बाजी, इन दिनों पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

