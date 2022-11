नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 (Swachhta Survekshan 2022) में उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पर जबकि देश में 12वें स्थान पर रहा. 2021 स्वच्छता सर्वेक्षण में गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान था जबकि देश में 18वां स्थान था. नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ के नेतृत्व में नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022-23 में देश में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कवायद तेज कर दी है.

नगर आयुक्त डॉ. नितिन गॉड ने महानगर में सेल्फ सैनिटेशन डे (Self Sanitation Day) प्रोग्राम की शुरुआत की है. प्रोग्राम के तहत हफ्ते में एक दिन यानी कि रविवार को आम लोगों को सफाई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. (sanitation worker will be on leave in Ghaziabad) नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि सफाई कर्मियों को रोस्टर के हिसाब से हफ्ते में एक छुट्टी दी जाती है. सफाई कर्मियों को हफ्ते में निश्चित दिन (रविवार) को छुट्टी देने के लिए सेल्फ सैनिटेशन डे की शुरूआत की जा रही है. सेल्फ सैनिटेशन डे को लेकर महानगर के नागरिकों को जागरूक किया जाएगा कि वह अपने आसपास के क्षेत्र को स्वयं साफ रखें. जिससे कि आम लोग न सिर्फ सफाई को लेकर जागरूक होंगे, बल्कि उन्हें इस बात का अहसास भी होगा कि सफाई कर्मी के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं. सेल्फ सैनिटेशन डे स्वैच्छिक श्रमदान कार्यक्रम है.

डॉ. नितिन गौड़ के मुताबिक शुरुआती दौर में सेल्फ सैनिटेशन डे श्रमदान कार्यक्रम को वसुंधरा जोन के कई वार्डों में क्रियान्वित किया गया है. जहां काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है. दिसंबर तक महानगर के सभी क्षेत्रों तक सेल्फ सैनिटेशन डे कार्यक्रम को पहुंचाया जाएगा. कार्यक्रम में सहयोग देने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक श्रमदान देने में शायद ही किसी को कोई परेशानी होगी. कार्यक्रम में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है.

मौजूदा समय में समाज में लोग साफ-सफाई को लेकर काफी जागरूक हैं तो ऐसे में बड़ी संख्या में कार्यक्रम से आम लोगों के जुड़ने की उम्मीद है. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर निगम से हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

