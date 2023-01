पोचेफस्ट्रूम: दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा (ICC Under 19 T20 World Cup in South Africa) है. यह इस वर्ल्ड कप का पहला सीजन है और दो सप्ताह के रोमांचक मैचों के बाद भारत फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. खिताबी मुकाबले में रविवार (29 जनवरी) को भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से (T20 World Cup Final India Vs England tomorow) होगा. रविवार को पोचेफस्ट्रूम में जेबी मार्क्‍स ओवल में आयोजित होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होने वाला है. भारत के लिए रविवार का दिन महिला क्रिकेट के इतिहास में अपनी पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है.

Womens World Cup final: भारतीय अंडर-19 महिला टीम के लिए कल (29 जनवरी) का दिन बेहद खास होने वाला है. इस दिन शेफाली वर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के पास इतिहास रचने और देश के लिए पहला वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका है. उम्मीद है कप्तान शैफाली वर्मा रविवार को पोटचेफस्ट्रूम में पहली बार आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का नेतृत्व करते हुए इतिहास रचेंगी.



सुपर सिक्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हार को छोड़कर, इंग्लैंड अभी तक एक मैच नहीं हारा है. उन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी अविश्वसनीय तीन रन की जीत में यह भी दिखाया कि वे दबाव का सामना कर सकते हैं और मैदान पर कठिन परिस्थितियों में अपनी हिम्मत बनाए रख सकते हैं.



भारत और इंग्लैंड दोनों के पास उप-कप्तान श्वेता सहरावत और कप्तान ग्रेस स्क्रिवेंस के रूप में मजबूत सलामी बल्लेबाज हैं. श्वेता बल्ले के साथ भारत का मुख्य पिलर रही हैं, उन्होंने 115.50 की औसत से 231 रन बनाते हुए अपने स्ट्रोकप्ले से सभी को प्रभावित किया और प्रतियोगिता में केवल दो बार ही आउट हुई हैं. वही दूसरी ओर, ग्रेस बल्ले से शीर्ष पर लगातार बनी हुई हैं और 53.80 की औसत से 269 रन बनाकर अग्रणी रन-स्कोरर हैं और 7.16 की औसत से अपनी आफ स्पिन के साथ 6 विकेट भी लिए हैं. पार्शवी चोपड़ा और हन्ना बेकर के रूप में, भारत और इंग्लैंड के पास गुणवत्तापूर्ण लेग स्पिनर हैं जो बल्लेबाजों की चाल पर ब्रेक लगा सकती हैं.



आलराउंडर रेयाना मैकडोनाल्ड-गे की अगुवाई में इंग्लैंड की तेज गेंदबाजों को परेशान करने के लिए भारत को कप्तान शेफाली वर्मा की तेज पारी की भी जरूरत होगी. पिछले साल, रेयाना ने सीनियर भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड सेलेक्ट इलेवन के लिए खेलते हुए 6 विकेट लिए थे और उस समय शेफाली को भी आउट किया था. बता दें भारत और इंग्लैंड दोनों के पास अच्छी खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड महिला विश्व कप में उद्घाटन विजेता होने का लक्ष्य रखेगा, जबकि भारत महिला क्रिकेट में अपना पहला विश्व खिताब हासिल करना चाहेगा.



दोनों टीमें इस प्रकार हैं:



भारत (टीम): शेफाली वर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी तृषा, सौम्या तिवारी, सोनिया मेहदिया, एस यशश्री, हर्षिता बसु (विकेटकीपर), सोनम यादव, मन्नत कश्यप, अर्चना देवी, पार्शवी चोपड़ा, तीतस साधु, फलक नाज और शबनम एमडी.



इंग्लैंड (टीम): ऐली एंडरसन, हन्ना बेकर, जोसी ग्रोव्स, लिबर्टी हीप, नियाम हॉलैंड, रेयाना मैकडोनाल्ड-गे, एम्मा मार्लो, चारिस पावेली, डेविना पेरिन, लिजी स्कॉट, ग्रेस स्क्रिवेंस (कप्तान), सोफिया स्मेल, सेरेन स्मेल, एलेक्सा स्टोनहाउस और मैडी वार्ड.



