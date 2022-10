नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट टीम (Team India T20 World Cup 2022 ) दशहरे की रात बुधवार को अपने मिशन मेलबर्न (Team India Mission Melbourne) अर्थात् मिशन वर्ल्ड कप 2022 पर रवाना हो गयी. इसके पहले टीम की एक तस्वीर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने जारी की है. इसके साथ ही कई खिलाड़ियों ने भी रवानगी के पहले की तस्वीरें साझा की हैं. इस तरह से देखा जाय तो 6 अक्टूबर 2022 से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने के साथ ही Mission T20 World Cup 2022 शुरुआत हो गयी है. भारतीय खिलाड़ी अन्य टीमों से पहले ही ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के द्वारा जारी की गयी तस्वीर में 14 खिलाड़ियों के साथ कोचिंग स्टाफ के लोग दिख रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि टीम इंडिया 15वें खिलाड़ी के बिना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई है. जसप्रीत बुमराह के विकल्प के रुप में मोहम्मद शमी के फिट होने की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है. पर इस बारे में अभी तक कोई जानकारी बीसीसीआई (BCCI) की तरफ से नहीं दी गई है. हालांकि इस बारे में कोच और कप्तान ने इस बात का संकेत जरूर दिया है कि उनके पास 15 अक्टूबर तक का वक्त है और तब तक मोहम्मद शमी के फिटनेस पर उनकी नजर होगी और उसी के पहले 15वां खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ेगा.

विश्वकप 2022 के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी

पर्थ के लिए उड़ान

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले सीधे पर्थ के लिए उड़ान भरी है. टीम इंडिया सबसे पहले पर्थ पहुंचेगी और यहां पर 13 अक्टूबर तक लगने वाले तैयारी कैम्प में भाग लेगी. इस दौरान यहां पर दो वॉर्म-अप मैच भी खेले जाएंगे. इन दोनों वॉर्म-अप मैचों की व्यवस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने की है ताकि खिलाड़ियों को यहां के माहौल में ढ़लने का मौका मिले. बीसीसीआई (BCCI) से मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे. यह दोनों मैच 10 और 12 अक्टूबर को होंगे, जिसमें खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर अपना फॉर्म टेस्ट करना होगा.

इस बारे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हैं. इसलिए परिस्थितियों से अनुकूल होने के लिए हम पहले पर्थ जा रहे हैं. 15 सदस्यीय दल में से आधे लोग ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेलने जा रहे हैं. जब ये खिलाड़ी पर्थ की उछालभरी पिचों पर कुछ मैच खेलेंगे, तो वहां की परिस्थिति को जान पाएंगे और अपने आपको विश्वकप के मैचों के पहले नए वातावरण में ढाल पाएंगे.

कप्तान रोहित शर्मा बोले "हमने सीरीज से पहले कहा था कि हम बेहतर होते जाएंगे. तीनों विभागों में अच्छा करने के बाद भी हम बेहतर होना चाहते हैं. पिछली दो सीरीज में हमने देखा कि विपक्षी टीमें अद्भुत खेल दिखाकर आपको चुनौती देती है. बहुत विभागों पर हमें मेहनत करनी है. गेंदबाजी हमारी समस्या है, हमें उस पर काम करना होगा. हम वापस जाकर देखेंगे कि ऐसी कठिन टीमों के विरुद्ध हम क्या बेहतर कर पाएंगे. हम कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजते रहेंगे. बहुत सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हैं. इसलिए परिस्थितियों से अनुकूल होने के लिए हम पहले पर्थ जा रहे हैं. 15 सदस्यीय दल में से आधे लोग ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेल रहे हैं."

तेज गेंदबाज शमी, चाहर व सिराज का टी-20 में प्रदर्शन

कौन बनेगा बुमराह का विकल्प

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी अभ्यास मैच आयोजित किए हैं, जहां हमें अच्छी तैयारी करने का अवसर मिलेगा. टीम से बुमराह के बाहर होने के बावजूद हमारे पास ऐसा गेंदबाज है, जिसके पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव है. उसके नाम का खुलासा तो सीधे तौर पर रोहित शर्मा ने नहीं किया, लेकिन संकेत से लोग उस खिलाड़ी के नाम का अंदाजा लगा रहे हैं.

विश्वकप 2022 के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी

4 वॉर्म अप मैच खेलेगी भारतीय टीम

भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में पहला मैच दीपावली से ठीक एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को खेला जाने वाला है. चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेले जाने वाले मैच से पहले भारतीय टीम को कुल 4 वॉर्म अप मैच खेलने हैं, जिसमें से 2 मैच बीसीसीआई ने आयोजित कराए हैं, जबकि दूसरे दो मैच आईसीसी ने प्लान किए हैं. टीम इंडिया अपने पहले 2 वॉर्म अप मैच पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी तो वहीं अगले 2 वॉर्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जैसी टीमों के साथ खेलना है. बाद के दोनों वॉर्म अप मैचों में टीम इंडिया की तैयारियों की असली परीक्षा होगी, जिसमें गेंदबाजी व बल्लेबाजी का दमखम दिखेगा.

वॉर्म-अप मैच शेड्यूल

भारत बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन : 10 अक्टूबर 2022

भारत बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इलेवन : 12 अक्टूबर 2022

इसके बाद भारतीय टीम को ब्रिस्बेन में दो आईसीसी के वॉर्म-अप मैच भी खेलना है. यह दोनों आईसीसी के वॉर्म-अप मैच 17 और 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खिलाफ खेले जाएंगे.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया : 17 अक्टूबर 2022

भारत बनाम न्यूजीलैंड : 19 अक्टूबर 2022

टीम इंडिया के मैच

दिनांक मैच क्रिकेट ग्राउंड समय 23 अक्टूबर 2022 भारत बनाम पाकिस्तान मेलबर्न दोपहर 1.30 बजे 27 अक्टूबर 2022 भारत बनाम ग्रुप ए रनर-अप सिडनी दोपहर 12.30 बजे 30 अक्टूबर 2022 भारत बनाम साउथ अफ्रीका पर्थ शाम 4.30 बजे 2 नवंबर 2022 भारत बनाम बांग्लादेश एडिलेड दोपहर 1.30 बजे 6 नवंबर 2022 भारत बनाम ग्रुप बी विनर मेलबर्न दोपहर 1.30 बजे

