हैदराबाद: सूर्यकुमार यादव ने पिछले कुछ महीनों में टी20 में जो भी शानदार सफलता हासिल की (Suryakumar Yadav achieved success in T20 matches) है, उसके बावजूद उन्होंने वनडे में अभी उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के नहीं होने से उन्हें अब वनडे में अपना 360 डिग्री का खेल दिखाने का मौका मिला है.

हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरूआती वनडे (Opening ODI against New Zealand in Hyderabad) से पहले प्रसारकों से बात करते हुए सूर्यकुमार ने जोर देकर कहा कि वह 50 ओवर के प्रारूप में परिस्थितियों के अनुसार खेलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं और परिस्थितियों का ध्यान रखूं. मैं जिस भी स्थिति में खेल रहा हूं. अगर मैं चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहा होता हूं, तो उस समय टीम जो भी मांग करती है. जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं.

17 एकदिवसीय मैचों में दो अर्धशतक है शामिल

अब तक, सूर्यकुमार ने 17 एकदिवसीय मैचों में 100.51 के स्ट्राइक-रेट पर केवल 29.84 के औसत से केवल 388 रन बनाए हैं. जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मुझे भी इस प्रारूप में खेलना हमेशा से पसंद रहा है. मैं वास्तव में इस प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं. सूर्यकुमार जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है. दाएं हाथ के बल्लेबाज इससे उत्साहित होते है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वह अपना काम करते रहेंगे और अपनी बल्लेबाजी ऐसे ही करते रहेंगे.



(आईएएनएस)