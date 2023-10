Sanjay Bangar ने कहा, "गेंदबाजी की गुणवत्ता को ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को बाहर कर रहे हैं और शार्दुल ठाकुर को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आप उनमें एक ऑलराउंडर देख रहे हैं." बांगड़ ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की भूमिका पर प्रकाश डाला और उनका मानना ​​है कि युवा बल्लेबाज ने दिए गए अवसर का फायदा उठाया है और अब वह के.एल. राहुल के मुकाबले पसंदीदा हैं. किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ दबाव में 82 रन की शानदार पारी खेली है. Sanjay Bangar ने कहा, ''इस बात की संभावना है कि Ishaan Kishan विश्व कप का पहला मैच भी खेलेंगे क्योंकि उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है उसके बाद उन्हें बाहर रखना असंभव है. उन्होंने मौके को दोनों हाथों से भुनाया है और KL Rahul का चोट से वापसी करना हमेशा थोड़ा जोखिम भरा होता है.'' india vs pakistan world cup 2023 . india pakistan match . ind vs pak . pak vs ind .