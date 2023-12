एक दिवसीय श्रृंखला 17 दिसंबर से

सूर्यकुमार ने विलियम्स की गेंद पर दो रन लेकर अपना शतक पूरा किया. इसके तुरंत बाद वह विलियम्स की गेंद पर सीमारेखा पर मैथ्यू ब्रीज्के को कैच देकर लौटे. डरबन में श्रृंखला का पहला मैच बारिश की भेट हो गया था जबकि गक्बेरहा में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा मैच पांच विकेट से जीता था. अब दोनों टीमें एक दिवसीय श्रृंखला खेलेंगी जिसका पहला मैच 17 दिसंबर को वांडरर्स पर ही होगा.