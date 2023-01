हैदराबाद : राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी को 1.30 बजे मैच खेला जाएगा. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच होगा. इसके लिए दोपहर 1 बजे टॉस होने के बाद फैसला होगा कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा और कौन गेंदबाजी करेगा. वहीं, जिस ग्राउंड में यह मैच खेला जाना है. उस पिच पर औसत स्कोर 270 है. इसलिए, पहले यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मैच 300 प्लस स्कोर का रहेगा. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस स्टेडियम पर स्पिन गेंदबाज की फिरकी ज्यादा काम करती है. इसके चलते कुलदीप यादव और योगेंद्र चहल दोनों को ही भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा.

भारत ने इस बार विश्व कप 2023 की साल में अच्छी शुरुआत की है. इंडिया टीम ने हाल ही में अपने घर में वनडे मैच में श्रीलंका को 3-0 से धूल चटा दी थी. अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पछाड़ने के लिए तैयार है. वहीं, न्यूजीलैंड ने एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ वनडे की शुरुआत की थी. दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ अपने पिछले कार्यों से प्राप्त गति का उपयोग करना चाहेंगी और इस मैच में अच्छे फॉर्म को जारी रखने का पूरा प्रयास करेंगी. इस मैच में श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर के सामने खुद को साबित करने का मौका है.

भारतीय क्रिकेट टीम

IND vs NZ मैच टीवी पर कहां देखें?

भारत में भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज का आधिकारिक प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है, जो अपने चैनलों पर मैचों का सीधा प्रसारण करेगा. IND vs NZ का सीधा प्रसारण देखने के लिए प्रशंसक Star Sports 1/HD, Star Sports 2/HD और Star Sports 1 Hindi/HD पर देख सकते हैं. IND vs NZ पहला ODI मैच का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है. स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु और स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ पर भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले ODI मैच का सीधा प्रसारण देख सकते है. इस ODI सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क अपने ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी+ हॉटस्टार पर करेगा. दर्शक इस मुकाबले को लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देखने के लिए Disney+ Hotstar App या वेबसाइट पर देख सकते हैं.

