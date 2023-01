नई दिल्ली: गोवा के आलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर (Goa all rounder Arjun Tendulkar) ने मांकडिंग का समर्थन किया है. उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कहा कि मैं उन लोगों से असहमत हूं जो इसे खेल भावना के खिलाफ बताते हैं. दरअसल, अर्जुन ने क्रिकेटनेक्स्ट से कहा कि मैं पूरी तरह से मांकडिंग के पक्ष में (Arjun Tendulkar supported Mankading ) हूं. यह नियम में है. जो लोग कहते हैं कि यह खेल भावना के खिलाफ है. इस बात से मैं असहमत हूं.



उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने रन अप में विकेट पर मार नहीं सकता. इसके लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा और मैं इसमें अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, तो मैं इसके पक्ष में हूं. वर्तमान में अर्जुन रणजी ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ खेल रहे (Arjun Tendulkar playing for Goa in Ranji Trophy ) हैं. जहां उन्होंने 2.10 की शानदार इकॉनमी रेट के साथ दो विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की.



हाल ही में, गुवाहाटी में पहले मैच के दौरान भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को मांकडिंग करने का प्रयास किया था. जो 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने हस्तक्षेप किया और अपील वापस ले ली, यह कहते हुए कि यह शनाका को आउट करने तरीका सही नहीं था, जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी. Arjun Tendulkar Talked About Mankading first Time

(आईएएनएस)