जयपुर. बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल (Katrina Vicky Wedding) की शादी सवाई माधोपुर के होटस सिक्स सेंस में जल्द ही होने वाली है. कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी चौथ का बरवाड़ा स्थित ऐतिहासिक रिजॉर्ट होटल सिक्स सेंस (Preparation at Hotel Six Sense) में होगी. शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के आने का सिलसिला (arrival of guests intensified in kat vicky wedding) शुरू हो चुका है. कटरीना और विक्की कौशल के परिवारों के सदस्य और अन्य मेहमान गेस्ट जयपुर पहुंचने लगे हैं.

कैटरीना की बहन नताशा पहुंचीं राजस्थान

कैटरीना कैफ की बहन नताशा (Katrina sister Natasha reached Rajasthan) सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचीं. जयपुर एयरपोर्ट पहुंची जहां से वह बरवाड़ा के लिए रवाना हुईं. कटरीना और विक्की कौशल की शादी 9 दिसंबर को होनी है. शादी का संगीत और मेहंदी की रस्म 7 और 8 अक्टूबर को होना बताया जा रहा है.

कटरीना और विकी कौशल के परिवारजनों और मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है. मेहमान जयपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से चौथ का बरवाड़ा स्थित होटल में पहुंच रहे हैं. सूत्रों की माने तो शादी में 120 मेहमानओं के शामिल (120 guests join Kat Vicky wedding) होने की जानकारी है.

10 दिसंबर तक शादी के कार्यक्रम जारी रहेंगे. 7 दिसंबर को संगीत का कार्यक्रम होना बताया जा रहा है. 8 दिसंबर को मेहंदी की रस्म होनी है. मेहंदी की रसम के लिए वर्ल्ड फेमस सोजत की मेहंदी मंगवाई गई है.

9 दिसंबर को कटरीना और विकी कौशल की शादी होगी. बताया जा रहा है कि बिजनेस और राजनीतिक जगत से जुड़ी हस्तियां भी शादी में शामिल होंगी.

वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाई माधोपुर का पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है. पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद कर दी गई है. सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा स्थित एक ऐतिहासिक फोर्ट को शादी के लिए चुना गया है.

सवाई माधोपुर में हो रही शाही शादी को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. ऐतिहासिक फोर्ट में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रहीं हैं. करीब 700 साल पुराना फोर्ट कटरीना और विक्की कौशल की शादी को लेकर चर्चा में बना हुआ है.