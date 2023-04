सैन फ्रांसिस्को: मेटा-स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर एंड्रॉइड बीटा के लिए एक नए लॉक चैट फीचर पर काम कर रहा (WhatsApp working on new Lock Chat feature) है, जो उपयोगकर्ताओं को चैट को लॉक करने और उन्हें छिपाए रखने की अनुमति देगा. वाबेटाइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया फीचर यूजर्स की प्राइवेसी में सुधार करेगा क्योंकि यह यूजर्स को चैट के कॉन्टैक्ट या ग्रुप इंफो के भीतर अपनी सबसे निजी चैट को लॉक करने में मदद करेगा.



फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉयड बीटा वर्जन पर की जा रही है. इसका मतलब है कि व्हाट्सएप ने इसे व्यापक दर्शकों के लिए रोल आउट नहीं किया है. बता दें जब कोई चैट लॉक होती है, तो इसे केवल उपयोगकर्ता के फिंगरप्रिंट या पासकोड का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है, जिससे चैट को खोलना किसी और के लिए लगभग असंभव हो जाता है. साथ ही, यदि कोई उपयोगकर्ता के फोन तक पहुंचने का प्रयास करता है और आवश्यक प्रमाणीकरण प्रदान करने में विफल रहता ( new Lock Chat feature for Android beta) है, तो उसे चैट खोलने के लिए उसे खाली करने के लिए कहा जाएगा.



यह सुविधा यह सुनिश्चित करके मीडिया को निजी रखने में भी मदद करती है कि लॉक चैट में भेजे गए फोटो और वीडियो डिवाइस की गैलरी में स्वचालित रूप से सहेजे नहीं जाते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि चैट को लॉक करने की क्षमता अभी विकास के अधीन है और भविष्य में एप्लिकेशन के अपडेट में जारी होने की उम्मीद है. इस बीच, शुक्रवार को यह बताया गया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड बीटा पर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया टेक्स्ट एडिटर अनुभव शुरू कर रहा है. WhatsApp working on new Lock Chat feature

(आईएएनएस)

