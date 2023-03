सैन फ्रांसिस्को : मेटा-स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप आईओएस पर 'टेक्स्ट डिटेक्शन' फीचर को व्यापक रूप से रिलीज कर रहा है, जो यूजर्स को इमेज से टेक्स्ट निकालने की अनुमति देता है. वाबेटाइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, आईओएस 23.5.77 के लिए व्हाट्सऐप का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कंपनी इस फीचर को सभी के लिए रिलीज कर रही है. जब उपयोगकर्ता एक ऐसी इमेज खोलते हैं जिसमें टेक्स्ट होता है, तो उन्हें एक नया बटन दिखाई देगा जो उन्हें इमेज से टेक्स्ट की कॉपी बनाने की अनुमति देता है.

गोपनीयता कारणों से, यह फीचर इमेजिस के एक बार देखने के साथ संगत नहीं है. पिछले महीने, यह बताया गया था कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आईओएस पर एक स्टिकर मेकर टूल रिलीज कर रहा था, जो यूजर्स को इमेज को स्टिकर में बदलने की अनुमति देता है. इस सप्ताह की शुरुआत में, व्हाट्सऐप आईओएस पर 'वॉयस स्टेटस अपडेट' फीचर शुरू कर रहा था, जिसके साथ उपयोगकर्ता वॉयस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे स्टेटस के माध्यम से साझा कर सकते हैं. वॉयस नोट के लिए अधिकतम रिकॉडिर्ंग समय 30 सेकंड है और उपयोगकर्ता वॉयस नोट्स को अपनी चैट से स्टेटस में भी फॉर्वर्ड कर सकते हैं.

Approve New Participants

मेटा-स्वामित्व वाला व्हाट्सएप कथित तौर पर एंड्रॉइड और आईओएस पर कुछ बीटा टेस्टर के लिए ग्रुप सेटिंग में एक नया फीचर- 'एप्रूव न्यू पार्टिसिपेंट्स' शुरू कर रहा (WhatsApp releases Approve New Participants) है. वाबेटाइंफो के मुताबिक, इस फीचर से ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर यह मैनेज कर सकेंगे कि उनके ग्रुप में नए मेंबर्स का अप्रूवल कैसे काम करता है. विशेष रूप से, जब विकल्प सक्षम होता है, तो ग्रुप में शामिल होने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यवस्थापक द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा.



दरअसल, रिपोर्ट में कहा गया है कि Approve New Participants फीचर ग्रुप में शामिल होने वालों पर अधिक नियंत्रण प्रदान कर सकता है ग्रुप admins अब ग्रुप में शामिल होने पर नए प्रतिभागियों को स्वीकृत या अस्वीकार करने में सक्षम होंगे, भले ही उन्होंने समूह आमंत्रण लिंक का उपयोग किया हो. इसके अलावा, यह एडमिन्स को उन लोगों से बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले अनुरोधों को सीमित करने में भी मदद कर सकता है जो उनके समुदाय के एक सबग्रुप में शामिल होना चाहते हैं.

(आईएएनएस)

