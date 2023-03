सैन फ्रांसिस्को : मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप एंड्रॉइड के लिए कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए 21 नए इमोजी रिलीज कर रहा है. वाबेटाइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, लेटेस्ट यूनिकोड 15.0 से इन 21 इमोजी को भेजने के लिए अब अलग-अलग कीबोर्ड को डाउनलोड करने और उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें अब सीधे आधिकारिक व्हाट्सएप कीबोर्ड से भेजा जा सकता है. इससे पहले, नए 21 इमोजी आधिकारिक व्हाट्सएप कीबोर्ड में दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वे विकास के अधीन थे, लेकिन वैकल्पिक कीबोर्ड का उपयोग करके उन्हें भेजना संभव था.

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि नए इमोजी की शुरुआत ने उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करने वाली समस्या को समाप्त कर दिया है, क्योंकि वे इन इमोजी को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वर्कअराउंड के बिना उन्हें भेजने में असमर्थ थे. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ यूजर्स नए इमोजी को आज से आधिकारिक व्हाट्सएप कीबोर्ड से यहां तक कि ऐप के अलग-अलग वर्जन पर भी एक्सेस कर सकेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके खाते के सक्षम होने की संभावना बढ़ाने के लिए, यह अभी भी अनुशंसा की जा रही है कि आप व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें.

इस बीच, व्हाट्सएप कथित तौर पर एक नया फीचर 'साइलेंस अननॉन कॉलर्स' विकसित कर है, जो उपयोगकर्ताओं को कॉल सूची और सूचना केंद्र में दिखाते हुए अज्ञात नंबरों से कॉल को म्यूट करने की अनुमति देगा. नया फीचर वर्तमान में एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप बीटा पर विकास के अधीन है.

(आईएएनएस)

