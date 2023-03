नई दिल्ली: मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने प्लेटफॉर्म पर अपनी आधिकारिक चैट शुरू की (WhatsApp launches official chat on iOS Android) है, जहां उपयोगकर्ता ऐप के बारे में लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आईओएस और एंड्रॉइड पर इसका उपयोग करने के अपडेट और टिप्स शामिल हैं. वाबेटाइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, चैट एक हरे रंग के बैज के साथ चिह्न्ति होती है और इसमें ऐप का उपयोग करने के तरीके के साथ-साथ नए फीचर्स और अपडेट की जानकारी के बारे में टिप्स और ट्रिक्स भी शामिल हैं.



वेरिफाइड बैज यह सुनिश्चित करते हैं कि चैट वैध है, जो उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक व्हाट्सएप खाते की नकल करने वाले घोटालों या फिशिंग प्रयासों का शिकार होने से रोकने में मदद करती है, इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि इन संदेशों को आधिकारिक चैट में प्राप्त करने का लाभ यह है कि उपयोगकर्तालेटेस्ट जानकारी की खोज किए बिना आसानी से अधिसूचित रह सकते हैं.



उपयोगकर्ता सीधे व्हाट्सएप से भी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और यदि वे सूचनाएं प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो वे हमेशा चैट को आर्काइव, म्यूट या ब्लॉक कर सकते हैं. रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि व्हाट्सएप द्वारा आधिकारिक चैट में भेजे गए पहले मैसेज में बताया गया है कि मैसेजिस को कैसे गायब किया जाए और आधिकारिक एफएक्यू के लिंक दिए जाएं. डिसअपीयरिंग मैसेज एक ऐसा फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे मैसेज भेजने की अनुमति देता है जो एक निश्चित समय के बाद प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की चैट से गायब हो जाते हैं.



रिपोर्ट में कहा गया है कि नया व्हाट्सएप आधिकारिक चैट वर्तमान में कुछ याच्छिक उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है और यह स्पष्ट नहीं है कि लोगों का चयन कैसे किया जाता है क्योंकि यह एक याच्छिक चयन प्रतीत होता है. इस बीच, मेटा ने विंडोज के लिए एक नया व्हाट्सएप ऐप पेश किया है, जो तेजी से लोड होता है और ऐप के मोबाइल संस्करण के समान इंटरफेस पेश करता है. उपयोगकर्ता अब अधिकतम आठ लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल और अधिकतम 32 लोगों के साथ ऑडियो कॉल होस्ट कर सकते हैं.

