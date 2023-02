नई दिल्ली: मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप (Messaging Platform Whatsapp) ने मंगलवार को अपने स्टेटस में आने वाले नए फीचर्स की घोषणा की (WhatsApp announced new features For its Status) है. जिसमें 'वॉयस स्टेटस', 'स्टेटस रिएक्शन्स' और बहुत कुछ शामिल हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा कि नए फीचर्स विश्व स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू हो गए हैं और आने वाले हफ्तों में सभी के लिए उपलब्ध होंगे. 'वॉइस स्टेटस' फीचर यूजर्स को व्हाट्सएप स्टेटस पर 30 सेकंड तक वॉयस मैसेज रिकॉर्ड करने और शेयर करने की अनुमति देता है.



दूसरी ओर, status reactions उपयोगकर्ताओं को अपने दोस्तों और करीबी संपर्को से स्टेटस अपडेट का त्वरित और आसान तरीका प्रदान करने की अनुमति देता है. कंपनी ने कहा कि पिछले साल रिएक्शन्स के लॉन्च के बाद से यह हैशटैग 1 फीचर यूजर्स चाहते थे. अब आप ऊपर की ओर स्वाइप करके और आठ इमोजी में से किसी एक पर टैप करके किसी भी स्थिति का तुरंत जवाब दे सकते हैं. आप निश्चित रूप से अभी भी Text, Voice Message, Sticker और बहुत कुछ के साथ किसी स्थिति का उत्तर दे सकते हैं.



कंपनी ने 'प्राइवेट ऑडियंस सेलेक्टर' स्टेटस प्रोफाइल रिंग्स फॉर न्यू अपडेट्स' और 'लिंक प्रीव्यूज ऑन स्टेटस' सहित अन्य फीचर भी पेश किए. निजी ऑडियंस चयनकर्ता' के साथ, उपयोगकर्ता अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को प्रति स्टेटस अपडेट कर सकते हैं ताकि वे यह चुन सकें कि हर बार अपडेट करने पर उनका स्टेटस को कौन देखे. इसके अलावा, सबसे हालिया ऑडियंस चयन का उपयोग उपयोगकर्ताओं के अगले स्टेटस के लिए डिफॉल्ट के रूप में किया जाएगा.



कंपनी ने बताया कि नई स्टेटस प्रोफाइल रिंग के साथ आप कभी भी अपने किसी प्रियजन का स्टेटस मिस नहीं करेंगे। जब भी वे कोई स्टेटस अपडेट साझा करेंगे, यह रिंग आपके संपर्क के प्रोफाइल चित्र के आसपास मौजूद होगी. यह चैट सूचियों, समूह प्रतिभागियों की सूचियों और संपर्क जानकारी में दिखाई देगा. वही कंपनी ने कहा, "व्हाट्सएप पर दोस्तों और करीबी संपर्कों के साथ अल्पकालिक अपडेट साझा करने के लिए स्टेटस एक लोकप्रिय तरीका है। वे 24 घंटों में गायब हो जाते हैं और इसमें फोटो, वीडियो, जीआईएफ, टेक्स्ट और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं. इसमें कहा गया है कि आपकी व्यक्तिगत चैट और कॉल की तरह, आपके व्हाट्सएप स्टेटस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित है ताकि आप निजी और सुरक्षित रूप से साझा कर सकें. whatsapp New feature Voice Status Status Reaction

(आईएएनएस)