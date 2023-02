मुंबई: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में बढ़ोतरी ( Interest rate hike ) की चिंता के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार नीचे आ गए. विदेशी कोषों की निकासी तथा आईटी शेयरों में बिकवाली से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. 30 share BSE Sensex शुरुआती कारोबार में 354.81 अंक टूटकर 59,109.12 अंक पर आ गया. National Stock Exchange का निफ्टी 107.4 अंक के नुकसान से 17358.40 अंक पर कारोबार कर रहा था.

सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टीसीएस, टाटा स्टील और मारुति ( Infosys, Tata Motors, Tech Mahindra, HCL Technologies, Wipro, TCS, Tata Steel and Maruti are todays looser) के शेयरों में गिरावट थी.वहीं एनटीपीसी, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ( NTPC, Nestle, ICICI Bank and State Bank of India are todays gainer) के शेयर लाभ में थे.अन्य एशियाई बाजारों में गिरावट का रुख था. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए थे. Share Market Update

शुरुआती कारोबार में रुपये में गिरावट

US dollar में मजबूती तथा घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट के रुख के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 19 पैसे टूटकर 82.94 प्रति डॉलर पर आ गया. Interbank Foreign Exchange ( अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार ) में रुपया 82.87 प्रति डॉलर पर कमजोर खुला.इसके बाद यह और टूटकर 82.94 प्रति डॉलर पर आ गया.पिछले कारोबारी सत्र में शुक्रवार को रुपया 82.75 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. छह अन्य मुद्राओं की तुलना में US currency की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत बढ़कर 105.25 पर पहुंच गया.

