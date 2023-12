केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक ( Union Minister of State for Social Justice Pratima Bhowmik ) को लिखे एक पत्र में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (डोनर) विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ( Tourism and Development of North Eastern Region Minister G. Kishan Reddy ) ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के पास 'संस्कृति संवर्धन योजना' नामक एक अनूठी योजना है. Scheme for Promotion of Culture of Science - SPOCS के तहत विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के आधार पर भारत सरकार और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के संयुक्त वित्त पोषण से विज्ञान केंद्र, डिजिटल तारामंडल और नवाचार केंद्र स्थापित किए जाते हैं.