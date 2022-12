नई दिल्ली : पत्रकारों के साथ चल रहे विवाद के बीच एलन मस्क ने रविवार को कहा कि ट्विटर यूजर्स जल्द ही कई एल्गोरिदम (Twitter algorithms ) देखेंगे, जो उनका मार्गदर्शन करेंगे कि वे अपने होमपेज की टाइमलाइन ( Twitter homepage timeline ) पर किस तरह के (Twitter will guide users) ट्वीट देखना चाहेंगे. मस्क ने यह टिप्पणी ट्विटर पर सोशल क्रेडिट सिस्टम ( social credit system ) को लागू करने के बारे में एक फॉलोअर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में की. twitter will guide users for interesting tweets . tweets on homepage timeline by twitter algorithms .

पुणे के उनके ट्विटर सहयोगी प्रणय पथोले ( Elon Musk friend Pranay Pathole ) के अनुसार, यूजर्स के लिए एल्गोरिदम ( algorithmic options for users ) के तीन अलग-अलग विकल्प हो सकते हैं. होम, कुछ ऐसा जो Default Twitter algorithm सुझाता है, जहां यूजर्स की एक्टिविटी, लेटेस्ट ट्वीट्स और आपके द्वारा फॉलो किए जाने वाले लोगों के ट्वीट के आधार पर सलाह दी जाएगी. वर्तमान में, आपकी home timeline आपके द्वारा ट्विटर पर फॉलो करने के लिए चुने गए अकाउंट से ट्वीट्स की एक लिस्ट प्रदर्शित करती है. आप विभिन्न प्रकार के संकेतों द्वारा संचालित कंटेट को देख सकते हैं. आप घर से ही किसी ट्वीट का जवाब दे सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं.

ट्वीट के आधार पर सलाह

ट्विटर ने इस साल एक ऐसे फीचर का टेस्ट किया, जो यूजर्स को डेवलपर्स द्वारा बनाई गई custom timeline दिखाती है, जो अकाउंट्स, हैशटैग और ज्यादा पढ़े वाले कंटेट के आधार पर ट्वीट्स और अन्य मीडिया को मर्ज करती है. मार्च में, ट्विटर ने उस अपडेट को वापस ले लिया, जिसमें यूजर्स से आलोचना का सामना करने के बाद, डिफॉल्ट रूप से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइमलाइन तक पहुंचने के विकल्प को हटा दिया. कंपनी ने कहा, हमने आपको सुना- आप में से कुछ हमेशा पहले लेटे्स्ट ट्वीट्स देखना चाहते हैं. हमने टाइमलाइन को वापस स्विच कर दिया है और अभी के लिए टैब किए गए अनुभव को हटा दिया है, जबकि हम अन्य विकल्प तलाश रहे हैं.

