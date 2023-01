सैन फ्रांसिस्को: ट्विटर ने बुधवार को घोषणा की है कि वेब वर्जन अब यह याद रखेगा कि उपयोगकर्ता किस समय रेखा का उपयोग कर रहे थे और जब वे इसे फिर से खोलेंगे तो डिफॉल्ट होगा. कंपनी ने ट्वीट कर यूजर्स से पूछा है कि क्या आप में से कोई (आप सभी) अपनी टाइमलाइन को डिफॉल्ट करने के लिए कह रहे थे कि आपने इसे कहां छोड़ा था? आज से वेब पर, यदि आप 'फॉर यू' या 'फॉलोयिंग' करने वाले टैब पर ट्विटर को बंद करते हैं, तो आप उस समय पर वापस आ जाएंगे, जिसे आपने पिछली बार खोला (Twitter updated For You and Following tabs) था.



माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि यह फीचर जल्द ही आईओएस और एंड्रॉइड पर भी आने वाला है. इस महीने की शुरुआत में, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने घोषणा की थी कि आईओएस पर 'होम' और 'लेटेस्ट' टैब को 'फॉर यू' और 'फॉलो' टैब से बदल दिया जाएगा. कंपनी ने अपने एटदरेट ट्विटर सपोर्ट अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि उन ट्वीट्स को देखें जिन्हें आप देखना चाहते हैं.

वेब इंटरफेस के लिए कंपनी ने 'फॉर यू' और 'फॉलोइंग' टैब किया अपडेट: आईओएस पर आज से, 'फॉर यू' अनुशंसित ट्वीट्स या उन खातों से ट्वीट्स देखने के लिए टैब के बीच स्वाइप करें जिन्हें आप 'फॉलो' कर रहे हैं. बाद में, कंपनी ने वेब इंटरफेस के लिए 'फॉर यू' और 'फॉलोइंग' टैब अपडेट (Company updated For You and Following tabs ) किए.

हाल ही में एलन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर ने एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी ब्लू टिक सर्विस की कीमत बढ़ा दी थी. जिसके लिए अब 11 डॉलर प्रति माह का भुगतान करना होगा. उपलब्ध देशों में ट्विटर ब्लू प्लान 8 डॉलर/महीने या 84 डॉलर/वर्ष से शुरू होता है, ताकि सुविधाओं तक जल्दी पहुंच के अलावा ब्लू चेकमार्क प्राप्त किया जा सके. कंपनी के हेल्प सेंटर पेज के अनुसार, 'ब्लू चेकमार्क को छोड़कर सभी Twitter Blue Tick Feature तत्काल उपलब्ध होंगे, जो subscribed accounts की समीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा होने में समय लग सकते हैं.

ये भी पढ़ें:Twitter Update: ट्विटर ब्लू चेकमार्क के लिए एंड्रॉयड यूजर्स को 11 USD मासिक करना होगा भुगतान

(आईएएनएस)