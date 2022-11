नई दिल्ली : ट्विटर पर बहुत सारे भ्रष्ट और नकली विरासती ब्लू सत्यापन चेकमार्क (twitter fake blue badge verification) हैं और आने वाले महीनों में उन सभी को हटाया जाएगा. यह बयान खुद एलन मस्क ने शुक्रवार को दिया. नए Twitter CEO Elon Musk ने यह भी कहा कि आगे चलकर, पैरोडी में लगे खातों में उनके नाम पर पैरोडी शामिल होना चाहिए, न कि केवल बायो में. उन्होंने ट्वीट किया, "अधिक सटीक होने के लिए, पैरोडी प्रतिरूपण करने वाले खाते, मूल रूप से, लोगों को बरगलाना ठीक नहीं है." ID verification for blue badge twitter account . Twitter news update .

Elon Musk Twitter CEO ने अपने 115 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स को पोस्ट किया, "अभी तक बहुत से भ्रष्ट विरासत ब्लू सत्यापन चेक मार्क मौजूद हैं, इसलिए आने वाले महीनों में इनको हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है." सरकारी खातों के लिए ग्रे आधिकारिक बैज (Gray official badge) को अचानक बंद करने के बाद, मस्क ने कहा कि, कंपनी अब ब्लू बैज (Twitter blue badge) वाले सत्यापित खातों में संगठनात्मक संबद्धता और आईडी सत्यापन (Oganizational affiliation and ID verification to verified Twitter accounts) जोड़ देगी.

एलन मस्क ने कहा कि, ट्विटर जल्द ही उन खातों को पूरी तरह से हटा देगा जो महीनों से सक्रिय नहीं हैं. उन्होंने पुष्टि की है कि 8 डॉलर (8 Dollar subscription ) के लिए नई ट्विटर ब्लू सदस्यता (Twitter Blue subscription service) सेवा भारत में एक महीने से भी कम समय में उपलब्ध होगी. उन्होंने पोस्ट किया, "ट्विटर का उपयोग लगातार बढ़ रहा है. एक बात निश्चित है, यह उबाऊ नहीं है." --आईएएनएस

'लोगों के चरित्र को बदनाम करने के हमले नए स्तर पर पहुंच गए हैं, Twitter दे सकता है सटीक समाचार'