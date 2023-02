सैन फ्रांसिस्को: एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर ने घोषणा की है कि उसके नए पेड एपीआई (Application Programming Interface) प्लेटफॉर्म के लॉन्च में कुछ और दिनों की देरी (Twitter again delayed release of API platform) होगी. कंपनी ने ट्विटर पर अपने ट्विटर देव अकाउंट के जरिए जानकारी साझा करते हुए कहा कि ट्विटर एपीआई के साथ आने वाले परिवर्तनों के लिए अत्यधिक उत्साह रहा है. डेवलपर समुदाय के लिए एक इष्टतम अनुभव बनाने के हमारे प्रयासों के हिस्से के रूप में, हम अपने नए एपीआई प्लेटफॉर्म के लॉन्च में अधिक जानकारी आने वाले दिनों में पालन करने के लिए कुछ और दिनों का समय लेंगे.

प्रारंभ में, कंपनी ने 9 फरवरी को अपने एपीआई तक मुफ्त पहुंच को बंद करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में समय सीमा को बढ़ाकर 13 फरवरी कर दिया और अब इसे बिना किसी विशेष तिथि के फिर से विलंबित कर दिया गया है. पिछले हफ्ते, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कहा था कि वह एपीआई के बुनियादी स्तर के लिए प्रति माह 100 डॉलर का शुल्क लेगा. कंपनी ने यह भी कहा कि वह एक फ्री-राइट-ओनली एपीआई प्रदान करेगी जो एक महीने में 1,500 ट्वीट पोस्ट करने के लिए अच्छा है.

इस बीच, ट्विटर ब्लू को अब भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया तक बढ़ा दिया गया है. कंपनी ने पुष्टि की है कि यह वेब पर वेरिफिकेशन के साथ अपनी ब्लू सेवा के लिए प्रति माह 650 रुपये और एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल उपकरणों पर 900 रुपये का शुल्क लेगी. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भारत में प्रति वर्ष 6,800 रुपये की रियायती वार्षिक योजना भी पेश कर रहा है, जो लगभग 566.67 रुपये प्रति माह है. Twitter again delayed release of API platform

(आईएएनएस)