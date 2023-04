सैन फ्रांसिस्को: एप्पल के अपकमिंग हाई-एंड स्मार्टफोन आईफोन 15 प्रो में राउंडर-एज डिजाइन, न्यू बटन, कैमरा बंप और बहुत कुछ के साथ एक टाइटेनियम फ्रेम (Titanium frame will be special in iPhone 15 Pro) होगा. दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्तिगत कैमरा प्रोट्रूशियंस (individual camera protrusions) का साइज एक बार फिर बढ़ जाएगा, और पूरा हम्प मोटा हो जाएगा. इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स एक छोटे कैमरा प्रोट्रूशियंस को भी स्पोर्ट करता है, जो एक पेरिस्कोप जूम लेंस होने की अफवाह (periscope zoom lens In iPhone 15 Pro ) है.



पिछले अनुमानों के अनुसार, आईफोन 15 प्रो के कैमरों में पूरी तरह से नई सेंसर तकनीक होगी जो अधिक रोशनी कैप्चर करेगी और कुछ सेटिंग्स में ओवरएक्सपोजर या अंडरएक्सपोजर को कम करेगी. यूएसबी-सी पोर्ट को भी व्यापक रूप से सभी आईफोन 15 वर्जन में शामिल किए जाने की उम्मीद है, लेकिन सबसे तेज चाजिर्ंग एप्पल द्वारा प्रमाणित यूएसबी-सी केबल तक ही सीमित होगी. रिपोर्ट में आगे दिखाया गया है कि वॉल्यूम और म्यूट बटन फिजिकल के बजाय हैप्टिक होंगे, जिसमें दो हैप्टिक इंजन सिमुलेटिंग बटन प्रेस के लिए समर्पित होंगे.



म्यूट टॉगल अब स्लाइडिंग स्विच नहीं होगा, बल्कि एक हैप्टिक बटन होगा. बैक ग्लास की तरह, स्क्रीन ग्लास में चारों ओर केवल 1.55 मिमी बेजेल होंगे. रिपोर्ट के अनुसार, पतले बेजेल्स आईफोन 15 प्रो को उसके पूर्ववर्ती की तुलना में संकरा बना देंगे, क्योंकि स्क्रीन का आकार समान रहेगा. हीरो' गहरे रेड कलर के अलावा, फोन वाइट, स्पेस ब्लैक और गोल्ड में भी आता है. Titanium frame will be special in iPhone 15 Pro

(आईएएनएस)

