वाशिंगटन: नए शोध से पता चला है कि टाऊ प्रोटीन अल्जाइमर रोग के विकास में महत्वपूर्ण (Tau Protein Is Important In Development of Alzheimer) है. यह स्वस्थ मस्तिष्क में सामान्य सीखने की प्रक्रिया में भी शामिल है. संभावित रूप से भविष्य के ड्रग थेरेपी के लिए एक लक्ष्य प्रदान करता है. फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी (Flinders University) के शोधकर्ताओं ने पाया कि टाऊ प्रोटीन, जिसकी भूमिका लंबे समय से अज्ञात है, उनके अध्ययन में स्मृति निर्माण की आणविक प्रक्रियाओं में सहायता कर सकता है, जिसे द ईएमबीओ जर्नल (The EMBO Journal) में प्रकाशित किया गया था.

टाऊ प्रोटीन मस्तिष्क कोशिकाओं के संपर्क में आते हैंः प्रोक्सिमिटी लेबलिंग नामक एक संवेदनशील विधि का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने उन सभी प्रोटीनों की पहचान करने का लक्ष्य रखा है, जो टाऊ प्रोटीन मस्तिष्क कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, लेबलिंग करते हैं और बातचीत करने वाले प्रोटीन के पूरे संग्रह की पहचान करते हैं.

टाऊ के साथ बातचीत करने वाले प्रोटीन के संग्रह को देखते हुए और इन इंटरैक्शन का समर्थन करने वाले विशिष्ट कार्यों को देखते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि टाऊ मस्तिष्क कोशिका संरचना का समर्थन करने वाले प्रोटीन से जुड़ता है. यह उन प्रोटीनों के साथ भी इंटरैक्शन करता है जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए नसों और कोशिका की सतह के रिसेप्टर्स को नियंत्रित करते हैं. दोनों आवश्यक है, मस्तिष्क में सीखने और स्मृति के लिए.

फ्लिंडर्स हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (Flinders Health and Medical Research Institute) में न्यूरोसाइंस में सीनियर रिसर्च फेलो, वरिष्ठ अध्ययन लेखक डॉ अर्ने इट्टनर कहते हैं, "हमारे नए अध्ययन ने सामान्य मस्तिष्क समारोह का समर्थन करने के लिए ताऊ के सभी भागीदारों का एक स्नैपशॉट लिया."

साझेदारों के धन में से, हमने एक एंजाइम की पहचान की जो गंभीर रूप से न्यूरोट्रांसमीटर सेंसर को नियंत्रित करती है. यह एंजाइम, जिसे NSF कहा जाता है. विशेष रूप से अल्जाइमर में टाऊ द्वारा बाधित होता है.

मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संबंधों में परिवर्तन, जिसे सिनैप्स कहा जाता है, स्मृति के निर्माण और अवधारण में शामिल प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है. ये परिवर्तन मॉलिक्यूलर स्तर पर होते हैं और हमें यादों को संजोने और पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं, जैसे कि देखी गई जगहें या प्रियजन.

जब यादें बनती हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स की संख्या - सेंसर अणु जो मस्तिष्क की अन्य कोशिकाओं से संदेशों का पता लगाते हैं - सिनैप्स में वृद्धि. इस प्रक्रिया को कई कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें 'एन-मेलिमाइड संवेदनशील फैक्टर' नामक एंजाइम या केवल एनएसएफ शामिल है.

डिमेंशिया का सबसे आम रूप अल्जाइमर रोग की हमारी समझ में नए निष्कर्ष महत्वपूर्ण हो सकते हैं. मस्तिष्क में प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार कैसे उत्पन्न होता है, इस बारे में हमारी समझ में अंतराल के कारण अल्जाइमर रोग का वर्तमान में कोई इलाज या प्रभावी चिकित्सा नहीं है। अल्जाइमर रोग और सभी फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के आधे हिस्से में ताऊ प्रोटीन का केंद्रीय महत्व है.

जबकि अल्जाइमर के अंतिम चरण एक सदी से अधिक समय से न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के लिए जाने जाते हैं. कम ज्ञात थे कि टाऊ के सामान्य कार्य जीवन में अन्य चरणों में स्मृति हानि से कैसे जुड़ सकते हैं. नया अध्ययन एक ऐसे 'शुरुआती बिंदु' की पहचान करता है, जहां चीजें गलत हो सकती हैं.

अध्ययन के प्रमुख लेखक और फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र इमैनुएल प्रिकास कहते हैं, "हम डिमेंशिया से संबंधित स्मृति हानि में ताऊ प्रोटीन के प्रभावों के बारे में काफी जागरूक हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि टाऊ सामान्य स्मृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है. "

टाऊ के एक नए भागीदार के रूप में NSF की पहचान करने के बाद, टीम ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे टाऊ विशेष रूप से न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स को शामिल करने वाली प्रक्रियाओं में योगदान देता है, उच्च शक्ति वाली सूक्ष्म तकनीकों और चूहों में स्मृति परीक्षण का उपयोग करता है.

मैक्वेरी विश्वविद्यालय के सहयोगियों के साथ काम करते हुए यह पुष्टि करने के लिए कि टाऊ ने सुसंस्कृत मस्तिष्क कोशिकाओं में एनएसएफ को कैसे प्रभावित किया, शोधकर्ताओं ने देखा कि टाऊ प्रोटीन की कमी वाले कोशिकाओं में एनएसएफ अनियंत्रित था, जिससे ग्लूटामेट रिसेप्टर्स का असामान्य व्यवहार होता है.

डॉ इटनर कहते हैं, "मस्तिष्क की कोशिकाओं में ताऊ प्रोटीन को हटाकर और फिर से पेश करके, हम टाऊ में बदलाव के लिए रिसेप्टर्स के व्यवहार में बदलाव को विशेषता देने में सक्षम थे, जो भविष्य के ड्रग थेरेपी के लिए केंद्र बिंदु बन सकते हैं."

(एएनआई)

ये भी पढ़ें-दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बढ़ रहा अल्जाइमर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर व डिमेंशिया का खतरा