सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज गूगल ने घोषणा की है कि वह गूगल मीट में एक नई सुविधा जोड़ रहा (New feature will be available in Google Meet) है. जिससे उपयोगकर्ता गूगल स्लाइड पेश करते हुए गूगल मीट के भीतर अपने स्पीकर नोट्स देख सकेंगे. टेक जायंट ने वर्कस्पेस अपडेट्स ब्लॉगपोस्ट में कहा कि उपयोगकर्ताओं को कॉल के भीतर अपने स्पीकर नोट्स प्रदर्शित करने के लिए मीट में स्लाइड कंट्रोल बार में नए स्पीकर नोट्स बटन पर क्लिक करना होगा.

व्यक्तिगत गूगल खातों वाले उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं है उपलब्ध: नई सुविधा के साथ उपयोगकर्ता अधिक आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने दर्शकों के साथ नोट्स और स्लाइड के बीच स्विच किए बिना संलग्न हो सकते हैं. इसके अलावा इस सुविधा का व्यवस्थापकीय नियंत्रण नहीं है और यह व्यक्तिगत गूगल खातों वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है. New feature will be available in Google Meet

"उपयोगकर्ताओं को कॉल के भीतर अपने स्पीकर नोट्स प्रदर्शित करने के लिए मीट में स्लाइड कंट्रोल बार में नए स्पीकर नोट्स बटन पर क्लिक करना होगा." :- टेक जायंट

Google स्लाइड सीधे Google मीट में पेश

इस बीच, पिछले साल अक्टूबर मे टेक दिग्गज ने गूगल स्लाइड्स को सीधे गूगल मीट में पेश करने की क्षमता पेश की (Present Google Slides directly in Google Meet) थी. जिसके साथ उपयोगकर्ता मीट से स्लाइड्स पेश कर अपने दर्शकों के साथ एक स्क्रीन में जुड़ सकते थे. कंपनी ने कहा था, यह अपडेटेड अनुभव आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ पेश करने में मदद कर सकता है और आखिरकार जब आप शारीरिक रूप से एक साथ होते हैं तो डिजिटल इंटरैक्शन को और अधिक महसूस करते हैं. New feature will be available in Google Meet

ये भी पढ़ें: Microsoft लेकर आया टीम रूम्स पर नए फीचर्स, Microsoft whiteboard, chat bubbles की बढ़ी छमता

(आईएएनएस)