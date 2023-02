सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज सैमसंग का आगामी एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर) हेडसेट कथित तौर पर एक स्टैंड-अलोन डिवाइस (Samsungs new XR headset may be a stand alone device) होगा. सैम मोबाइल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सआर हेडसेट की बैटरी को प्रोडक्ट कोड ईबी-बीआई120एबीवाई के साथ स्पॉट किया गया है. बैटरी का माप लगभग 45 गुणा 45 मिमी है, लेकिन क्षमता अज्ञात है. बुधवार को सैन फ्रांसिस्को में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में, कंपनी ने घोषणा की है कि उसने एक्सआर के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए क्वालकॉम और गूगल के साथ साझेदारी की है.



सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल ईएक्सपीरियंस बिजनेस के प्रेसिडेंट टीएम रोह ने इवेंट में कहा, "हम क्वालकॉम और गूगल के साथ मिलकर एक्सआर इकोसिस्टम बनाकर मोबाइल इंडस्ट्री के भविष्य को बदल देंगे. एक्सआर वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है. क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन और गूगल में एंड्रॉइड हिरोशी लॉकहाइमर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाचार की घोषणा करने के लिए रोह के साथ मंच पर दिखाई दिए.

Apple भी हेडसेट कर रहा विकसित: Mixed Reality Solutions पर काम करने वाला सैमसंग एकमात्र मोबाइल निर्माता नहीं है. इसका प्रतियोगी, Apple, एक मिश्रित-वास्तविकता वाला हेडसेट भी विकसित कर रहा है. यह बढ़ती प्रतिद्वंद्विता मेटावर्स की दृष्टि को फलने-फूलने के करीब ला सकती है. वही घोषणा में विकास के तहत कोई विशिष्ट उत्पाद या उनके लिए एक समय रेखा शामिल नहीं थी, लेकिन उद्योग के विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि सैमसंग क्वालकॉम के चिपसेट और गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्मित एक्सआर हेडसेट विकसित कर सकता है. Samsungs new XR headset may be a stand alone device

(आईएएनएस)