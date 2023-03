नई दिल्ली : वायरस विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय टीम के अनुसार, घातक कोविड-19 महामारी चीन के वुहान बाजार से रैकून कुत्तों में उत्पन्न हुई हो सकती है. महामारी के दो साल से अधिक समय के बाद, कोविड-19 की उत्पत्ति अस्पष्ट बनी हुई है. यह वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और राजनेताओं के साथ राजनीतिक और वैज्ञानिक बहस रही है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से लोगों में आया, या एक प्रयोगशाला से लीक हुआ.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया- नया अध्ययन, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है और एरिजोना, यूटा और सिडनी के विश्वविद्यालयों ( Sydney University Research ) और स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों के नेतृत्व में जनवरी 2020 से शुरू होने वाले हुआनन सीफूड होलसेल मार्केट में और उसके आसपास से लिए गए आनुवंशिक डेटा पर आधारित है. हालांकि चीनी अधिकारियों ने कोविड महामारी के प्रकोप से जुड़े होने के बाद बाजार को बंद कर दिया था, और जानवरों को हटा दिया था, शोधकर्ताओं ने स्वाबिंग दीवारों, फर्श, पिंजरों और गाड़ियों से नमूने लिए जो जानवरों के पिंजरों के परिवहन के लिए उपयोग किए गए.

रैकून कुत्ते कोरोना वायरस फैलाने में सक्षम

एनवाईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नतीजे बताते हैं कि बड़ी मात्रा में जेनेटिक मैटेरियल रैकून कुत्ते से मैच हैं. रैकून कुत्ते लोमड़ियों से संबंधित हैं और कोरोना वायरस को फैलाने में सक्षम माने जाते हैं. नए विश्लेषण पर काम करने वाले यूटा विश्वविद्यालय के एक वायरोलॉजिस्ट स्टीफन गोल्डस्टीन ने कहा, हम अपेक्षाकृत तेजी से यह पता लगाने में सक्षम थे कि इनमें से कम से कम एक नमूने में वायरस न्यूक्लिक एसिड के साथ-साथ रैकून डॉग न्यूक्लिक एसिड भी था.

(न्यूक्लिक एसिड रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो अनुवांशिक जानकारी लेते हैं.) हालांकि, टीम ने कहा कि वायरस और जानवर से आनुवंशिक सामग्री को एक साथ मिलाने से यह साबित नहीं होता है कि रैकून कुत्ता खुद संक्रमित था. और यहां तक कि अगर रैकून कुत्ता संक्रमित था, तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि जानवर ने लोगों को वायरस फैलाया था. उन्होंने कहा, एक अन्य जानवर वायरस को लोगों तक पहुंचा सकता है, या वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति वायरस को रैकून कुत्ते में फैला सकता है. लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि उनके विश्लेषण ने स्थापित किया है कि रेकून कुत्तों ने जेनेटिक सिग्नेचर उसी स्थान पर जमा किए जहां वायरस से अनुवांशिक सामग्री छोड़ी गई थी.

नमूनों में अन्य जानवरों-मनुष्यों से जेनेटिक मैटेरियल की उपस्थिति भी

वह साक्ष्य ऐसे परिदृश्य के अनुरूप था जिसमें वायरस जंगली जानवर से मनुष्यों में फैला था. गोल्डस्टीन ने कहा- हमारे पास संक्रमित जानवर नहीं है, और हम निश्चित रूप से साबित नहीं कर सकते कि उस स्टाल पर संक्रमित जानवर था. लेकिन वायरस से जेनेटिक मैटेरियल काफी स्थिर है, उन्होंने कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि यह बाजार में कब जमा किया गया था. विशेषज्ञों ने नमूनों में अन्य जानवरों और मनुष्यों से जेनेटिक मैटेरियल की उपस्थिति की ओर भी इशारा किया.

