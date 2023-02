नई दिल्ली: एलन मस्क ने शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट की उनके द्वारा बनाए गए एक गैर-लाभकारी संगठन ओपनएआई के माध्यम से लाभ कमाने के लिए आलोचना (Elon Musk criticised Microsoft for making profits by OpenAI) की. ओपनएआई द्वारा विकसित एआई चैटबॉट चैटजीपीटी, जो अब एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, लोकप्रिय हो गई है और तकनीकी दिग्गज इसमें 10 अरब डॉलर का निवेश कर रही है ताकि इसे सभी उद्योगों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सके. मस्क ने कहा कि ओपनएआई को एक ओपन सोर्स के रूप में बनाया गया था, यही वजह है कि मैंने इसे OpenAI नाम दिया. एक गैर-लाभकारी कंपनी है जो गूगल के प्रतिरूप के रूप में काम करती है.

ट्विटर के सीईओ ने पोस्ट किया कि लेकिन अब यह एक क्लोज्ड-सोर्स, अधिकतम-लाभ वाली कंपनी बन गई है, जिसे प्रभावी रूप से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है. उन्होंने एक फॉलोअर को जवाब दिया जिसने कहा था. एलोन मस्क कहते हैं कि एआई सभ्यता के लिए 'सबसे बड़े जोखिमों में से एक' है और इसे विनियमित करने की आवश्यकता है. उन्होंने ओपनएआई की सह-स्थापना की. चैटजीपीटी एआई का एक उन्नत रूप है जो जीपीटी-3 बड़े भाषा मॉडल द्वारा संचालित है. इसे मानव भाषा को पहचानने और भारी मात्रा में डेटा के आधार पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम किया गया है.



मस्क के अनुसार, चैटजीपीटी ने लोगों को दिखाया है कि एआई कितना उन्नत हो गया है. एआई कुछ समय के लिए उन्नत हो गया है. इसमें सिर्फ एक यूजर इंटरफेस नहीं था जो ज्यादातर लोगों के लिए सुलभ था. मस्क ने 2018 में ओपनएआई के निदेशक मंडल से पद छोड़ दिया था और अब कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है. उन्होंने उल्लेख किया, "शुरुआत में, इसे ओपन-सोर्स गैर-लाभकारी के रूप में बनाया गया था. अब यह बंद-स्रोत और लाभ के लिए है. ओपनएआई में मेरी कोई खुली हिस्सेदारी नहीं है, न ही मैं बोर्ड में हूं, न ही मैं इसे किसी भी तरह से नियंत्रित करता हूं. ओपनएआई बनाने के अपने फैसले के हिस्से के रूप में, मस्क ने कहा कि गूगल एआई सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है. Musk On Microsoft for making profits by OpenAI

(आईएएनएस)